Бельгия оплатит чешскую инициативу по боеприпасам для Киева

Бельгия выделит 200 млн евро на закупку 800 000 боеприпасов для Украины, о возможности приобретения которых за границей сообщил президент Чехии Петр Павел в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Это следует из заявления премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, обнародованного им в соцсети X в среду, 28 февраля.

В ходе дискуссии по Украине на MSC Павел отметил, что поставка боеприпасов могла бы быть осуществлена в течение нескольких недель при условии, что финансирование будет обеспечено союзниками Киева на Западе. Глава чешского государства уточнил, что речь идет о 500 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 000 снарядов калибра 122 мм.

В каких именно странах могут быть произведены закупки, Павел не уточнил. Между тем в начале февраля онлайн-издание Politico писало, что Чехия вела переговоры о боеприпасах в Южной Корее, Турции и ЮАР.

Нехватка боеприпасов у ВСУ

В своем выступлении на Мюнхенской конференции президент Чехии назвал ситуацию в Украине "сложной", отметив, что она сильно изменилась с прошлого года. По его словам, Россия извлекла уроки из многих ошибок, сменила тактику и перевела экономику на военные рельсы. "Россия не волнуется о человеческих ресурсах, а президент Владимир Путин работает над достижением видимых успехов перед президентскими выборами", - заявил Петр Павел.

В данный момент ВСУ действительно сталкиваются с необходимостью экономить боеприпасы, в том числе из-за задержек в согласовании военной помощи Украине со стороны США и ЕС.

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