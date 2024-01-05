Глава ЕК: Помощь Украине - главный приоритет Совета ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала макрофинансовую помощь Украине "самым стратегическим" из приоритетов бельгийского председательства Совета ЕС. "После исторического решения начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, мы должны срочно двигаться вперед в деле стабилизации нашей финансовой помощи этой стране", - заявила фон дер Ляйен в пятницу, 5 января в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо по случаю встречи Еврокомиссии с бельгийским председательством Совета ЕС в первом полугодии 2024 года.
Она указала, что Еврокомиссия предложит Совету ЕС "оперативные решения", которые позволят гарантировать достижение консенсуса по фонду для Украины в рамках обновленного бюджета Евросоюза на 2024-2027 годы. Фон дер Ляйен отметила, что этот фонд для Украины является центральным элементом пересмотра долгосрочного бюджета ЕС.
Саммит Евросоюза по бюджету запланирован на 1 февраля
Право председательствовать в Совете Европейского Союза перешло к Бельгии 1 января - она сменила на этом посту Испанию в ходе запланированной ротации, происходящей раз в шесть месяцев. В ближайшие недели предстоит прояснить такие вопросы, как долгосрочный бюджет ЕС и финансирование дальнейшей помощи Украине. Во время председательства Испании в Совете ЕС соглашение по этому вопросу не было достигнуто.
На саммите ЕС 14-15 декабря 2023 года Евросовет не смог из-за позиции Венгрии утвердить поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы, предусматривающие макрофинансовую помощь Украине в 50 млрд евро. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил затем, что 1 февраля 2024 года планируется провести внеочередной саммит, на котором главы государств и правительств стран ЕС вернутся к пересмотру бюджета с учетом оказания макрофинансовой помощи Украине.
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