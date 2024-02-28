В ЕС хотят покупать оружие для ВСУ на доходы от денег РФ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предложила направить проценты от замороженных в Евросоюзе средств РФ на военную помощь Киеву. "Пришло время начать дискуссии об использовании непредвиденных доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины", - заявила она в среду, 28 февраля, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

По ее словам, "не может быть более сильного символа и лучшего использования этих денег", чем направить их на то, "чтобы сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни". При этом по-прежнему неясно, каким образом будут выплачиваться данные средства. Фон дер Ляйен повторила обещание ЕС поддерживать Украину так долго, как будет необходимо. "Мы не должны позволить России победить", - подчеркнула она.

Фон дер Ляйен: Необходимо наращивать оборонный потенциал

Одновременно глава ЕК заявила о необходимости масштабного наращивания оборонно-промышленного потенциала ЕС и укрепления европейской оборонной индустрии. В ЕС, возможно, отсутствует непосредственная угроза войны, но "она не является невозможной", указала она. "Риски не следует преувеличивать, но мы должны быть к ним готовы. И это начинается с острой необходимости восстановления, пополнения и модернизации вооруженных сил государств-членов", - добавила она.

По словам фон дер Ляйен, необходимо работать над будущей архитектурой европейской безопасности "во всех ее измерениях, со всей необходимой скоростью и политической волей", что означает наращивание в ближайшие пять лет оборонно-промышленного потенциала" и увеличение оборонных расходов. Глава Еврокомиссии пообещала представить в ближайшие недели предложения по первой в истории европейской оборонно-промышленной стратегии. При этом одной из ключевых задач должна стать совместная закупка вооружений, отметила она. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, необходимо перевооружить и укрепить армии стран ЕС.

Запад обсуждает использование замороженных средств ЕС

После российского полномасштабного вторжения в Украину в конце февраля 2022 года страны Запада заморозили почти половину золотовалютных резервов Банка России - около 300 млрд долларов. Около двух третей этих средств находится в Европе. Страны Евросоюза и США обсуждают возможность использования этих активов с 2022 года. США настаивают на том, чтобы направить эти средства Украине, но в ЕС из юридических соображений отказываются от их конфискации и намереваются использовать лишь проценты, начисляемые на данные средства.

В середине февраля Совет ЕС утвердил постановление, создающее правовую базу для использования прибыли от замороженных активов ЦБ РФ для поддержки Украины. Документ разъясняет обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами ЦБ РФ, которые были заморожены вследствие ограничительных мер ЕС. В частности, "центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ на сумму более одного миллиона евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно", говорится в постановлении Совета Евросоюза. Кроме того, депозитариям "запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью", отмечается далее.

Доходы от замороженных в ЕС российских активов составили 4,4 млрд евро.

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