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В ЕС хотят покупать оружие для ВСУ на доходы от денег РФ

Ольга Лебедева
28 февраля 2024 г.

По мнению главы Еврокомиссии, следует начать переговоры об использовании процентов от замороженных российских средств для военной помощи Украине. Фон дер Ляйен также призвала наращивать оборонный потенциал ЕС.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер ЛяйенФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предложила направить проценты от замороженных в Евросоюзе средств РФ на военную помощь Киеву. "Пришло время начать дискуссии об использовании непредвиденных доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины", - заявила она в среду, 28 февраля, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

По ее словам, "не может быть более сильного символа и лучшего использования этих денег", чем направить их на то, "чтобы сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни". При этом по-прежнему неясно, каким образом будут выплачиваться данные средства. Фон дер Ляйен повторила обещание ЕС поддерживать Украину так долго, как будет необходимо. "Мы не должны позволить России победить", - подчеркнула она.

Фон дер Ляйен: Необходимо наращивать оборонный потенциал

Одновременно глава ЕК заявила о необходимости масштабного наращивания оборонно-промышленного потенциала ЕС и укрепления европейской оборонной индустрии. В ЕС, возможно, отсутствует непосредственная угроза войны, но "она не является невозможной", указала она. "Риски не следует преувеличивать, но мы должны быть к ним готовы. И это начинается с острой необходимости восстановления, пополнения и модернизации вооруженных сил государств-членов", - добавила она.

По словам фон дер Ляйен, необходимо работать над будущей архитектурой европейской безопасности "во всех ее измерениях, со всей необходимой скоростью и политической волей", что означает наращивание в ближайшие пять лет оборонно-промышленного потенциала" и увеличение оборонных расходов. Глава Еврокомиссии пообещала представить в ближайшие недели предложения по первой в истории европейской оборонно-промышленной стратегии. При этом одной из ключевых задач должна стать совместная закупка вооружений, отметила она. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, необходимо перевооружить и укрепить армии стран ЕС.

Запад обсуждает использование замороженных средств ЕС

После российского полномасштабного вторжения в Украину в конце февраля 2022 года страны Запада заморозили почти половину золотовалютных резервов Банка России - около 300 млрд долларов. Около двух третей этих средств находится в Европе. Страны Евросоюза и США обсуждают возможность использования этих активов с 2022 года. США настаивают на том, чтобы направить эти средства Украине, но в ЕС из юридических соображений отказываются от их конфискации и намереваются использовать лишь проценты, начисляемые на данные средства.

В середине февраля Совет ЕС утвердил постановление, создающее правовую базу для использования прибыли от замороженных активов ЦБ РФ для поддержки Украины. Документ разъясняет обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами ЦБ РФ, которые были заморожены вследствие ограничительных мер ЕС. В частности, "центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ на сумму более одного миллиона евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно", говорится в постановлении Совета Евросоюза. Кроме того, депозитариям "запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью", отмечается далее.

Доходы от замороженных в ЕС российских активов составили 4,4 млрд евро.

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