Франция поддержит инициативу Чехии по закупке боеприпасов

Внести вклад в закупку за пределами ЕС 800 тысяч артиллерийских снарядов для ВСУ ранее пообещали Канада, а также члены ЕС Нидерланды, Дания, Литва и Бельгия.

Франция сделает свой вклад в закупку для Украины боеприпасов за пределами ЕС в рамках возглавляемой Чехией инициативы. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 5 марта, во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге. "Мы поддерживаем эту инициативу и мы внесем в нее свой вклад", - цитирует главу французского государства агентство Reuters.

О том, что Чехия нашла возможность закупить для Украины в третьих странах 800 тысяч артиллерийских снарядов, Петр Павел сообщил в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

К сегодняшнему дню выделить деньги на закупку боеприпасов для ВСУ в рамках этой инициативы согласились Канада, а также члены ЕС Нидерланды, Дания, Литва и Бельгия. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил 28 февраля, в частности, что его страна выделит на эти цели 200 млн евро.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

В ходе дискуссии по Украине на MSC Петр Павел отметил, что поставка боеприпасов для Киева могла бы быть осуществлена в течение нескольких недель при условии, что финансирование будет обеспечено союзниками на Западе. Глава чешского государства уточнил, что речь идет о 500 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 000 снарядов калибра 122 мм.

В каких именно странах могут быть произведены закупки, Павел не уточнил. Между тем в начале февраля онлайн-издание Politico писало, что Чехия вела переговоры по боеприпасам в Южной Корее, Турции и ЮАР.

Смотрите также: