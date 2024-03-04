AFP: Европе не хватает пороха для изготовления снарядов

Европе не хватает производственных мощностей для производства боеприпасов и пороха для их изготовления, пишет в понедельник, 4 марта, агентство AFP, указывая, что в нехватке пороха для наращивания производства артиллерийских снарядов в рамках военной помощи Украине на прошлой неделе признался президент Франции Эмманюэль Макрон.

Производители пороха в Европе страдают от дефицита сырья

По словам Жан-Поля Мольни из Института международных и стратегических отношений (IRIS), в Европе очень мало производителей пороха. К ним, например, относятся такие компании, как Eurenco с заводами во Франции, Бельгии и Швеции, и Nitrochemie с предприятиями в Германии и Швейцарии, контрольный пакет акций которой принадлежит оборонному концерну Rheinmetall.

Мольни отмечает, что правительства многих стран сейчас работают над переносом производства из-за границы. "Франция сейчас находится в процессе переноса части своего производства Eurenco в город Бурж. Однако самым ключевым фактором в этом вопросе является порох, а скорее то, сколько его можно произвести", - приводит агентство слова эксперта.

Комиссар Европейского Союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон считает основной проблемой недостаток сырья для производства пороха в ЕС: "Для этого необходим определенный тип хлопка, который в основном поставляется из Китая". Речь о нитроцеллюлозе, также известной как оружейный хлопок. "Поставки этого хлопка из Китая были прекращены несколько месяцев назад, как бы случайно", - отмечает Бретон.

Расширение стратегического сотрудничества КНР и России на фоне войны в Украине

После полномасштабного вторжения России в Украину Китай и Россия расширили свое стратегическое сотрудничество. Несколько дней назад заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун заявил, что экономические и дипломатические отношения стран сейчас лучше, чем когда-либо в истории.

Бретон отмечает, что исследователи смогли найти заменитель китайскому хлопку. Компании, производящие такие заменители, в будущем получат соответствующие субсидии от Евросоюза. Еврокомиссар ожидает, что к концу 2024 года ЕС сможет увеличить свои годовые производственные мощности до 1,5-1,7 млн артиллерийских снарядов. Россия, по его оценкам, способна производить "чуть меньше двух миллионов" снарядов в год. "Сейчас у русских нет недостатка в боеприпасах, поскольку они получают их из Северной Кореи. Но в ближайшие месяцы снаряды могут стать дефицитом и в России", - отмечает Жан-Поль Мольни.

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