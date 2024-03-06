ФРГ поддержала инициативу Чехии о закупке снарядов для Киева

Германия поддерживает инициативу Чехии о закупке в третьих странах боеприпасов для Украины и выделяет на эти цели трехзначную миллионную сумму, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в среду, 6 марта, в Берлине. Он назвал очень хорошей инициативу Чехии, которая призвана решить проблему нехватки артиллерийских снарядов в армии Украины.

"Эта инициатива позволит нам закупать боеприпасы за пределами Европы. Мы выделим для этого трехзначную миллионную сумму", - сказал Хебештрайт, не уточнив, о какой примерно сумме идет речь. Он также не сообщил, где именно могут быть закуплены боеприпасы для Украины.

По словам Хебештрайта, инициатива Чехии позволила прорвать блокаду в деле закупки снарядов за границей. Он также сообщил, что параллельно вместе с другими странами предпринимаются усилия изыскать "последнее из собственных арсеналов", чтобы поддержать Украину в ее оборонительной борьбе против российской агрессии. При этом целый ряд стран, по словам Хебештрайта, готовы отказаться от обещанных им поставок боеприпасов в пользу Киева.

Инициатива Чехии

Правительство Чехии объявило о запуске своей инициативы еще несколько недель тому назад. На Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля президент Чехии Петр Павел призвал проявить "такую же изобретательность, какую проявляют украинские солдаты на фронте" и совместно закупать боеприпасы и технику для Украины во всем мире.

Петр Павел тогда сообщил, что Чехия месте с другими странами НАТО, в том числе Данией и Канадой, нашла полмиллиона снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм, которые могут быть поставлены Украине в течение нескольких недель, если только для закупки этих боеприпасов будет собрано достаточно денег.

Первоначально Евросоюз обещал к марту поставить Киеву один миллион снарядов, но не смог этого сделать. Нехватка боеприпасов - главная проблема, которую в настоящее время испытывают ВСУ.

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