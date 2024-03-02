Украина может получить 800 тысяч снарядов, найденных Чехией

Украинские военные уже в течение ближайших недель могут получить до 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и до 300 тысяч калибра 122 мм, заявил чиновник Минобороны Чехии.

Украинские военные уже в течение ближайших недель могут получить до 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и до 300 тысяч калибра 122 мм, переговоры о покупке которых у третьих стран велись по инициативе Чехии. Об этом в субботу, 2 марта, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на главу департамента оборонной политики и стратегии Минобороны Чешской республики Яна Жиреша.

По словам чиновника, в инициативе Чехии уже участвует ряд европейских стран. При этом Жиреш не уточнил, у каких поставщиков могут быть закуплены снаряды. Поставщики и спонсоры инициативы по закупке снарядов могут быть раскрыты после того, как Киев получит боеприпасы, указал Жиреш.

О том, что Чехия нашла 800 тысяч снарядов для Украины у потенциальных поставщиков за пределами ЕС, сообщил в начале февраля президент республики Петр Павел на полях Мюнхенской конференции по безопасности. На это предложение сразу же откликнулись Нидерланды, пообещав предоставить 100 млн евро на закупку снарядов. В конце февраля Бельгия также сообщила, что примет участие в закупке боеприпасов, выделив на это 200 млн евро. В то же время председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить на военную помощь Киеву проценты от средств РФ, замороженных в ЕС с февраля 2022 года.

Германия тоже ищет снаряды для Украины

Наряду с Прагой боеприпасы для ВСУ пытается найти Берлин, писал в феврале немецкий еженедельник Der Spiegel. По данным издания, Германия ведет переговоры об этом с Индией. При этом в Минобороны Германии не стали комментировать информацию о переговорах непосредственно с Дели.

Поиски боеприпасов для Украины происходят на фоне приостановки военной помощи Киеву от США из-за нежелания республиканцев в Конгрессе согласовать выделение средств на соответствующие поставки. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Киев получил от Пентагона более 2 млн снарядов калибра 155 мм.

Боеприпасы этого калибра используются в артиллерийских орудиях, находящихся во многих странах по всему миру - это распространенный калибр, а также стандарт для орудий стран НАТО. ВСУ могут использовать от трех до шести тысяч таких снарядов ежедневно, оценивали ранее военные эксперты.

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