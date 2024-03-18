  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в РоссииСитуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

Смерть Навального: ЕС согласовал санкции в отношении России

Павел Мыльников
18 марта 2024 г.

Санкции коснутся ряда представителей российской системы правосудия, решили главы МИД государств ЕС. Ранее штрафные меры в ответ на смерть оппозиционера в колонии в ЯНАО ввели Великобритания и США.

https://p.dw.com/p/4dreg
Акция протеста у здания посольства РФ в Варшаве после известия о гибели Алексея Навального в российской колонии
Акция протеста у здания посольства РФ в Варшаве после известия о гибели Алексея Навального в российской колонии (фото из архива)Фото: Dawid Zuchowicz/Agencja Wyborcza.pl/REUTERS

Европейский Союз согласовал санкции в отношении ряда представителей российской системы правосудия в связи со смертью оппозиционного политика Алексея Навального. Такое решение министры иностранных дел стран-членов ЕС приняли в понедельник, 18 марта, передает агентство dpa со ссылкой на нескольких дипломатов. По информации агентства, детали договоренностей будут оглашены в ближайшие дни.

В конце февраля Великобритания первой из стран ввела штрафные меры в ответ на смерть российского оппозиционера. Под санкции попали начальник ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе Вадим Калинин и пятеро заместителей. Меры предполагают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов.

В том же месяце персональные санкции в ответ на гибель Навального ввели США. Ограничения коснулись замдиректора ФСИН Валерия Бояринева, начальника управления ФСИН по ЯНАО Игоря Ракитина и начальника колонии ИК-3.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный 16 февраля скончался при невыясненных обстоятельствах в колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники оппозиционера считают, что его убили.

Политик был похоронен на Борисовском кладбище в Москве 1 марта, проститься с ним пришли тысячи человек. Импровизированные мемориалы Навальному со дня его смерти появлялись среди прочего у памятников жертв политических репрессий и других знаковых мест в городах России, а также у российских дипломатических представительств в разных странах. В РФ акции памяти сопровождались задержаниями.

Кремль признал факт подготовки обмена Навального

Президент России Владимир Путин 17 марта признал факт подготовки обмена Навального на "некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах". По данным The Wall Street Journal, политика могли включить в список лиц на обмен, подразумевающий возвращение в Россию Вадима Красикова, который отбывает в Германии пожизненный срок за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Смотрите также:

Бояться ли Путину Юлии Навальной?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Заседание Европарламента в Страсбурге

Европарламент: Путин должен ответить за гибель Навального

Европарламент: Путин должен ответить за гибель Навального

Евродепутаты считают президента РФ Путина лично ответственным за гибель Алексея Навального и полагают, что вполне оправданно ставить вопрос о его легитимности. Депутаты назвали смерть оппозиционера убийством.
Политика29 февраля 2024 г.
Здание Рейхстага в Берлине, где проходят заседания парламента ФРГ

Депутаты бундестага: Смерть Навального - дело рук Путина

Депутаты бундестага: Смерть Навального - дело рук Путина

Депутаты немецкого парламента провели заседание, посвященное смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Они уверены, что знают, кто убил Навального, и говорили об этом с трибуны.
Политика21 февраля 2024 г.