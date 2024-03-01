Он останется в истории. Как простились с Алексеем Навальным

Алексея Навального, который умер в колонии, 1 марта в последний путь провожали тысячи людей. Они пришли на похороны оппозиционного политика в Москве, несмотря на угрозы задержания.

Лидера российской оппозиции Алексея Навального, который умер в колонии "Полярный волк" в Харпе, похоронили 1 марта в Москве на Борисовском кладбище. Тысячи людей пришли проститься с Алексеем Навальным, несмотря на угрозы задержания. Многие из пришедших выкрикивали фамилию оппозиционера, а в толпе обсуждали "кто убил Навального?". Между тем российские власти назвали церемонию прощания с Навальным "несанкционированным сборищем". А многие ритуальные компании отказались предоставлять свои услуги. DW о том, как в Москве простились с Алексеем Навальным.

Ритуальные компании отказывали родным Навального

Накануне церемонии отпевания Алексея Навального его родным так и не удалось найти зал для прощания - все ритуальные компании, куда они обращались, отказывали в своих услугах при упоминании фамилии оппозиционера. В последний момент одна из компаний согласилась предоставить катафалк, который довез тело Навального в церковь иконы Божьей Матери "Утоли моя печали". Недалеко от нее находится улица Люблинская, где жил Навальный в Москве.

Гроб с телом Алексея Навального заносят в церковь для отпевания Фото: AP/dpa/picture alliance

Проводить Алексея Навального в последний путь решились тысячи россиян - они стекались к церкви с самого утра, а очередь растянулась на несколько километров. Они поднимали цветы над головой, иногда подхватывая "Навальный!". Более десяти лет назад то же самое можно было услышать на улицах Москвы, когда Алексей Навальный вел активную политическую борьбу - баллотировался на пост мэра Москвы, а затем вел президентскую кампанию в 2018 году. Со временем публично упоминать фамилию Навального стало опасно - его сторонников начали сажать в тюрьму, как и участников митингов, которые организовывал созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

В этот раз власти решили не проводить массовые задержания во время траурной церемонии, хотя объявили, что будут считать пришедших на похороны "несанкционированным сборищем". "Те, кто будет участвовать в них, будет нести ответственность", - заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, в день похорон было известно о шести задержанных в Москве. В регионах России - в Екатеринбурге, Воронеже и Новосибирске - силовики задержали не менее 45 человек, часть из которых участвовала в возложении цветов у памятников политическим заключенным - там возникли стихийные мемориалы в память об Алексее Навальном. Многих из задержанных вскоре отпустили из отделов полиции "с предупреждением".

На церемонии прощания власти ограничили доступ в интернет

В саму церковь на церемонию отпевания пропустили лишь несколько десятков человек, в том числе мать и отца Навального. Территорию оцепили - вереница сотрудников полиции растянулась вдоль металлических заборов, расставленных накануне от ближайшей станции метро. Как внутри, так и снаружи церкви были большие проблемы с доступом в интернет, что не позволяло журналистам проводить качественные видеотрансляции.

На отпевании не было ни Юлии Навальной, ни ее детей, которые не приехали в Россию по соображениям безопасности. За два дня до этого Юлия выступила в Европейском парламенте. Она пообещала отомстить "кровавому гангстеру" за смерть мужа и призвала европейских политиков к поиску пособников режима Путина в западных странах. "Лёша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья", - написала позже она в своем Instagram, пообещав продолжить борьбу против режима Владимира Путина.

Тысячи людей пришли проститься с Алексеем Навальным Фото: REUTERS

Толпа забросала катафалк цветами, когда в него поместили гроб с телом политика. Часть людей повалила ограждения, когда от них отошли полицейские, и двинулась вслед за машиной в сторону Борисовского кладбища. На улице толпа продолжала скандировать имя погибшего оппозиционера, а к лозунгам добавилось: "Нет войне!", "Любовь сильнее страха" и "Путин - убийца".

Гроб с телом Алексея Навального опустили в могилу под песню Фрэнка Синатра "May way" и саундтрек из "Терминатора 2". К этому моменту у входа на кладбище выстроилась длинная очередь - многие хотели лично бросить горсть земли, чтобы выразить благодарность политику. Людей продолжали пускать к могиле Навального еще в течение нескольких часов после официального закрытия кладбища.

На похороны Навального пришли бывшие кандидаты в президенты России

Почтили память лидера российской оппозиции некоторые российские политики, послы США и стран Евросоюза. Цветы принес бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман: он назвал Навального православным "страстотерпцем, которого замучали", и пожелал, чтобы погибшего оппозиционера признали в будущем каноническим святым. "У него гораздо больше оснований для этого, чем у Николая Второго: Навальный не посылал людей на смерть, не тратил народные деньги", - сказал Ройзман.

Родные и близкие Алексея Навального у его могилы на Борисовском кладбище Фото: Olga Maltseva/AFP/Getty Images

На похороны пришли Борис Надеждин и Екатерина Дунцова, которых не допустили до выборов президента России в 2024 году. "Весны он больше никогда не увидит, потому что здесь, откуда он ушел, ему достались зима и вечная мерзлота Заполярья, а там, куда он идет, будет только вечное лето", - написала Дунцова в своем Telegram-канале. Она добавила, что память о Навальном "останется в истории".

В разговоре с DW Надеждин назвал трагедией гибель Навального, подчеркнув, что его имя продолжает быть "символическим" для миллионов россиян: "Посмотрите, какая очередь выстроилась, чтобы проститься с ним". Надеждин сказал, что знал Алексея Навального на заре его политической карьеры - начинающий оппозиционер отвечал за рекламную кампанию партии "Союза правых сил" и входил в партию "Яблоко".

Первые лица "Яблока" проигнорировали похороны бывшего однопартийца

Ни основатель "Яблока" Григорий Явлинский, ни нынешний лидер партии Николай Рыбаков на прощание с Навальным не пришли. Хотя "Яблоко" ранее возложило ответственность за гибель политика на действующую власть в России, а также требовало выдать тело оппозиционера родным.

Посетил похороны зампред московского отделения "Яблока" Андрей Морев. Но его по дороге домой задержала полиция - позже его отпустили, пояснив, что он якобы был похож на разыскиваемого человека. Некоторые эксперты не исключили, что "тихие" репрессии произойдут впоследствии: личности людей могут определить с помощью системы распознавания лиц. Такое, например, произошло 27 февраля: полиция пришла в дома к троим участникам акции в память о Навальном и задержала их. По данным "ОВД-Инфо", с помощью камер наружного наблюдения в 2021 году постфактум задержали 454 человека, из которых 363 были связаны с акциями в поддержку Алексея Навального.

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