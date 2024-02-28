Юлия Навальная: "В Кремле издеваются над памятью Алексея"

По словам вдовы политика, в том, что соратникам Навального не удается найти места, чтобы попрощаться с ним, виноваты президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Юлия Навальная - вдова скончавшегося 16 февраля в колонии на Крайнем Севере политика Алексея Навального - обвинила российские власти в том, что соратники оппозиционера не могут найти место для гражданской панихиды и прощания с ним. "В том, что у нас нет места для гражданской панихиды и прощания с Алексеем, виноваты два человека - Владимир Путин и Сергей Собянин", - написала Навальная в среду, 28 февраля, в соцсети X.

"Люди в Кремле его убили, потом издевались над телом Алексея, потом издевались над его матерью, теперь издеваются над его памятью. Мы не хотим никого особого отношения - только дать возможность людям нормально попрощаться с Алексеем", - добавила она.

Ранее пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что отпевание Алексея Навального состоится в 14.00 1 марта в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, а похороны пройдут на Борисовском кладбище в Москве.

Выступление Юлии Навальной в Европарламенте

В тот же день, 28 февраля, Юлия Навальная выступила перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге. Обратиться к ним ее пригласила председатель Европарламента Роберта Метсола.

При этом вдова политика сказала, что не уверена, будут ли похороны послезавтра мирными или власти начнут арестовывать тех, кто придет попрощаться с Навальным.

"Путин должен ответить за то, что он сделал с моей страной. Он должен ответить за то, что сделал с соседней мирной страной. И Путин должен ответить за то, что он сделал с Алексеем", - подчеркнула Юлия Навальная.

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