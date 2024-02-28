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Юлия Навальная выступила в Европарламенте

Ксения Польская Страсбург
28 февраля 2024 г.

Вдова Алексея Навального обратилась к евродепутатам в Страсбурге.

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Юлия Навальная, вдова умершего оппозиционера Алексея Навального, в Брюсселе
Юлия НавальнаяФото: Dirk Waem/Belga/dpa/picture alliance

Юлия Навальная в среду, 28 февраля, выступила перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге. Обратиться к ним ее пригласила председатель Европарламента Роберта Метсола.

После речи вдовы оппозиционера Алексея Навального парламентарии, а также представители Еврокомиссии и Совета ЕС обсуждают его гибель и ответные шаги Евросоюза. Дискуссия называется "Убийство Алексея Навального и необходимость действий ЕС в поддержку политзаключенных и подавляемого гражданского общества в России". Голосование за соответствующую резолюцию запланировано на четверг, 29 февраля.

Юлия Навальная впервые встретилась с лидерами Европейского Союза 19 февраля в Брюсселе, где она обратилась к Совету ЕС с призывом не признавать итоги президентских выборов в России. 

Новость дополняется.

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