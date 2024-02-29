Навальная выступила в Европарламенте. Что ответили депутаты?

О том, что сказали евродепутаты Юлии Навальной в Страсбурге, верят ли они в демократическое будущее России и как хотят поддерживать оппозиционно настроенных россиян, - репортаж DW.

Юлия Навальная в среду, 28 февраля, выступила перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге, рассказав им, каково это - быть вдовой главного врага президента РФ Владимира Путина. По ее словам, она надеялась подготовить эту речь заранее, но "сначала мы неделю добивались того, чтобы нам отдали тело Алексея и дали провести похороны, потом я выбирала кладбище и гроб", пояснила Навальная. Политический призыв в ее выступлении был один: бороться с "организованной преступной бандой" под руководством Владимира Путина не дипломатией и выражениями озабоченности, а расследованиями финансовых махинаций и поиском пособников "мафии" и спрятанных в ЕС денег.

Призыв не признавать итоги предстоящих президентских выборов в России, с которым Юлия Навальная обратилась к лидерам Евросоюза в Брюсселе неделей ранее, на этот раз отсутствовал. Зато прозвучало четкое осуждение войны в Украине.

Украина в речи Юлии Навальной

Впрочем, некоторым этого показалось недостаточно. К примеру, Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Kramon-Taubadel) из Германии в кулуарах отметила, что, помимо осуждения российской агрессии в Украине, Юлии Навальной следовало бы заявить, что Россия должна потерпеть поражение в этой войне, как это сделала в свое время Светлана Тихановская.

С немецкой коллегой не согласился спецдокладчик по России Андрюс Кубилюс из Литвы. "Об этом больше должны говорить западные политики, в том числе здесь, в Европарламенте, - сказал Кубилюс, общаясь с DW. - Если мы хотим российской трансформации, то мы сами должны выполнять стратегию, в которой должны иметь место и преследование олигархов, и помощь Украине, а не ждать, пока Юлия Навальная или кто-либо еще не скажет нам, что нам делать". При этом, по его словам, среди евродепутатов есть те, кто на самом деле не верит в демократическое будущее России, хотя на подобных слушаниях заявляет об обратном.

Раса Юкнявичене Фото: Martin Lahousse/European Parliament

"Самое главное сегодня - не бояться. Точно так же, как не боятся украинцы, как Навальный не боялся. Не бояться полностью одолеть Путина и помочь Украине победить", - призвала коллег во время дебатов другая представительница Литвы - Раса Юкнявичене. Единственный способ одолеть режим в России, по мнению Андрюса Кубилюса, - это военная победа Украины при поддержке Запада, а также последующая интеграция Украины в Евросоюз и НАТО. "Это может стать вдохновляющим примером для граждан РФ, что такой успех можно создавать, если страна соответствует демократическим принципам", - полагает депутат.

Навальная как олицетворение надежды

Большинство парламентариев давали понять Юлии Навальной, что разделяют ее боль, и благодарили за мужество, выдержку и решение продолжать дело мужа. "Вы не даете угаснуть надежде на свободную и демократическую Россию, - сказал ей глава группы Европейской народной партии Манфред Вебер (Manfred Weber). - Как европейцы и как демократы мы можем нести эту надежду вместе с вами". Вебер провел параллель между Навальным и борцами за освобождение от советского режима, погибшими в коммунистических Польше и Чехии, когда трудно было даже вообразить, что эти страны станут частью свободной Европы. "Все возможно. Поэтому мы никогда не откажемся от мечты о свободной и демократической России", - подытожил немецкий депутат.

Вслед за сердечными соболезнованиями парламентарии, явно растроганные обращением вдовы Навального, призывали провести независимое международное расследование обстоятельств гибели российского оппозиционера. Виновные должны быть привлечены к ответу, подчеркивали выступавшие. Представитель Совета ЕС бельгиец Матье Мишель заверил, что Евросоюз приложит для этого все усилия: в их числе, по словам Мишеля, будут и новые санкции против политического руководства и властей России, и эти меры разрабатываются в тесной координации с партнерами Брюсселя.

Как помочь российской оппозиции

В Европарламенте опасаются за судьбу сотен политзаключенных в России, среди которых - Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин. "В память о вашем муже мы должны сделать все возможное, чтобы не только добиться независимого расследования, но и защитить остальных политических заключенных в России и всех тех, кто страдает от этого жестокого режима", - сказала Юлии Навальной сопредседательница группы "зеленых" Терри Райнтке (Terry Reintke) из Германии.

Терри Райнтке Фото: Philippe Stirnweiss/EP

"Уважаемые коллеги, мы не можем оставить российскую оппозицию в одиночестве. Мы должны поддержать их. Мы должны быть с ней каждый день", - заявила глава группы Renew Europe француженка Валери Айе.

Евросоюз активно помогает гражданскому обществу, правозащитникам и независимым СМИ как в России, так и за ее пределами и намерен продолжать эту помощь, доложила депутатам еврокомиссар Кадри Симсон из Эстонии. Она рассказала, что российские НКО получают поддержку от Брюсселя, например, на юридическую защиту политзаключенных, в том числе участников антивоенных демонстраций. По словам Симсон, ЕС выделяет российским правозащитникам помощь для проведения релокационных тренингов и оказания срочной практической поддержки, а также для мониторинга ситуации с правами человека в России. Евросоюз также поддерживает независимые русскоязычные СМИ и журналистов. "Мы будем и дальше оказывать международное давление на Россию из-за нарушений прав человека и поддерживать отдельных лиц, в том числе путем наблюдения за судебными процессами", - пообещала еврокомиссар.

Голосование Европарламента за резолюцию "Убийство Алексея Навального и необходимость действий ЕС в поддержку политзаключенных и подавляемого гражданского общества в России" состоится в четверг, 29 февраля.

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