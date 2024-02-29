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Соратники Навального сообщают об угрозах похоронным фирмам

Александра Иванова
29 февраля 2024 г.

"Ритуальные агенты сообщают нам, что ни один катафалк не соглашается везти тело Алексея Навального на отпевание в церковь", - рассказала Кира Ярмыш.

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Импровизированный мемориал в память о скончавшемся в российской колонии оппозиционере Алексее Навальном в Кракове, 16 февраля 2024 года
Фото: Beata Zawrzel/ZUMAPRESS/picture alliance

Ни один катафалк не соглашается везти тело политика Алексея Навального в церковь, где должно пройти его отпевание. Об этом в четверг, 29 февраля, сообщила в соцсети X Кира Ярмыш - пресс-секретарь скончавшегося 16 февраля в российской колонии на Крайнем Севере оппозиционера.

По ее словам, в адрес похоронных агентств поступают угрозы от неизвестных, требующих, чтобы они "никуда не везли тело Алексея".

"Сначала нам не дали снять похоронный зал для прощания с Алексеем. Теперь, когда должно состояться просто отпевание в церкви, ритуальные агенты сообщают нам, что ни один катафалк не соглашается везти туда тело. Всем бригадам звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея они никуда не везли", - написала Ярмыш.

Между тем целый ряд пользователей, оставивших свои комментарии под этим постом, предлагают "нести героя на руках".

Соратники оппозиционера, которого многие считали главным оппонентом и личным врагом президента РФ Владимира Путина, напомнили, что отпевать Алексея Навального будут 1 марта в 14.00 в храме иконы Божьей матери "Утоли моя печали", расположенном вблизи станции метро "Марьино" в Москве. Похоронен политик будет на Борисовском кладбище.

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