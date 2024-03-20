Новая глава МУС: Путин ответит за войну в Украине

Президент РФ будет привлечен к ответственности за военные преступления в Украине, уверена Томоко Аканэ. "Месть небес медленная, но верная", - пояснила она.

Новая председательница Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ в среду, 20 марта, выразила уверенность в том, что президент России Владимир Путин будет привлечен к ответственности за военные преступления в Украине. В ответ на соответствующий вопрос журналистов она, как сообщается, процитировала китайскую пословицу: "Месть небес медленная, но верная".

Аканэ признала проблемы, с которыми сталкивается МУС. В числе прочего она отметила, что за последние два года еще не было случаев задержания людей, в отношении которых были выданы ордера на арест.

Ордер на арест Путина

Судья из Японии Томоко Аканэ была в числе трех судей МУС, которые в марте 2023 года подписали ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. В марте 2024 года она возглавила МУС.

В России в отношении Аканэ заведено дело по статьям о заведомо незаконном заключении под стражу и подготовке к нападению на представителя иностранного государства. МВД России объявило ее в розыск.

5 марта 2024 года МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова по подозрению в преступлениях, совершенных во время войны в Украине в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает решений Международного уголовного суда.

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