Выдавшая ордер на арест Путина судья возглавила МУС

Томоко Аканэ - одна из трех судей, выдавших год назад ордер на арест российского президента. В РФ всех трех судей объявили в розыск, Кремль назвал их решение юридически ничтожным.

Новым председателем Международного уголовного суда (МУС) в Гааге стала японская судья Томоко Аканэ, она избрана на срок до 2027 года, говорится в сообщении на сайте суда , опубликованном в понедельник, 11 марта. Аканэ была одной их трех судей, выдавших ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Томоко Аканэ сменила на посту председателя МУС польского судью Петра Хофманьского.

"В это сложное для Суда время требуется стабильное, зиждущееся на сотрудничестве и сплоченное руководство. Я сосредоточусь на содействии диалогу между органами Суда, представителями защиты и потерпевших, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, которые еще не ратифицировали Римский статут. Я также буду уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию персонала Суда", - сказала Аканэ.

МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой год назад, в марте 2023 года. Главу российского государства и детского омбудсмена заподозрили в "незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины" в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС. Саму постановку вопроса об аресте Путина и Львовой-Беловой пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "возмутительной и неприемлемой".

Компетенции МУС

Международный уголовный суд в Гааге не входит в структуры ООН, он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц, в его компетенцию входит привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Летом 2023 года Аканэ была объявлена в России в розыск по уголовной статье, затем в розыск объявили двух ее коллег, участвовавших в принятии решения о выдаче ордера, - Розарио Сальваторе Айталу и Серхио Годинеса. Следственный комитет РФ (СК) заочно предъявил обвинения прокурору МУС Кариму Хану по ч. 2 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления).

В МУС заявили, что преследование его должностных лиц необоснованно и является "актом запугивания".

Другие ордера МУС

В марте МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Суд заключил, что они могут быть ответственны за нарушение нескольких положений Римского статута - "нанесение ударов по гражданским объектам", "причинение чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или ущерба гражданским объектам", "преступление против человечности в виде бесчеловечных деяний". Согласно материалам дела, речь идет об атаках на инфраструктуру Украины в период с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023-го.

"Мы не участники статута, не признаем это. Это не первое решение. Мы также знаем, что там идут разные закрытые процессы, которые делаются в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям", - прокомментировал это решение МУС Дмитрий Песков.

Минобороны России подчеркивает, что удары в Украине наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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