Преступления РФ в Украине: как идет расследование в ФРГ

Германия - одна из стран, которые помогают Украине в расследовании предполагаемых военных преступлений России. Прокурор Душа Гмель рассказала в ходе дискуссии в Бонне о том, когда ждать результатов.

Приговоры российским военным суды начали выносить в Украине уже через несколько месяцев после масштабного вторжения. За рубежом процессов пока не было, хотя, например, в Германии расследование началось уже в первые недели. Как идет сбор доказательств, в чем трудности и когда ждать результата? Об этом во время дискуссии, которая состоялась по случаю 75-й годовщины Всеобщей декларации права человека в старой ратуше в Бонне в воскресенье, 10 декабря, рассказала федеральный прокурор Душа Гмель (Duscha Gmel).

Преступления во время оккупации Бучи

Федеральная прокуратура в Карлсруэ - единственная структура в Германии, которая может расследовать среди прочего военные преступленияи преступления против человечности. Она действует на основе закона, который по-немецки называется Völkerstrafgesetzbuch, что можно перевести как Кодекс преступлений против международного права или Международный уголовный кодекс. Этот закон позволяет расследовать совершенные за рубежом преступления против международного права. Он относительно новый, первые обвинения были выдвинуты в 2011 году против лидеров группировки повстанцев в Руанде.

Международный уголовный суд в Гааге Фото: Vincent Isore/IP3press/imago images

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Федеральная прокуратура начала расследование против неустановленных лиц, рассказала Душа Гмель. По ее словам, целью является оказание помощи как Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, так и Украине и другим странам, где идут связанные с войной РФ расследования. Таких стран более 20. МУС в марте 2023 года выписал международный ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей.

Но центральным, исходным преступлением считается сама агрессия против Украины. Вопрос о том, кто и как будет вершить суд за нее, до сих пор открыт. Страны обсуждают разные варианты, в том числе - создание так называемого гибридного трибунала, в котором процессы шли бы по украинскому законодательству, но с возможным участием международных судей.

Война РФ в Украине считается самой хорошо задокументированной в истории, в том числе из-за множества фото- и видеоматериалов. Чтобы справиться с "наплывом доказательств" из разных источников прокуроры в Карлсруэ решили сосредоточиться на нескольких направлениях, говорит Гмель. Среди них - резонансные преступления, например, предположительно совершенные российскими военными во время оккупации пригорода Киева, города Буча, обстрелы бежавших из украинской столицы гражданских лиц, а также удары по украинской инфраструктуре. Хотя, как признала прокурор, в последнем случае юридическое преследование "очень трудное".

Свидетели не спешат давать показания

Выбор был связан еще и с тем, что среди более миллиона украинских беженцев в Германии находятся "очень много свидетелей", которые видели преступления или сами стали их жертвами.

Федеральная прокуратура в Карлсруэ Фото: Christoph Schmidt/dpa/picture-alliance

Процесс сбора доказательств согласован с другими странами. Был создан стандартизированный опросник, который есть в каждом полицейском участке. Информацию собирают земельные ведомства по уголовным делам, которые в свою очередь передают ее в федеральное ведомство в Висбадене. Но собирать данные "очень сложно", признала прокурор Душа Гмель. По ее словам, оказавшись в безопасности за границей, не только в Германии, но и в других странах, свидетели из Украины не спешат давать показания. Одна из очевидных причин - пережитая травма. Федеральная прокуратура развернула среди беженцев кампанию с призывами рассказывать следственным органам о преступлениях.

О первом расследовании против конкретных лиц стало известно в июле 2023 года. По словам Души Гмель, это пятеро предполагаемых военных преступников. Их подозревают в обстреле и ранении гражданских лиц в Гостомеле под Киевом. Ранее СМИ сообщали, что у одного потерпевшего гражданство ФРГ.

Когда возможны судебные процессы в Германии

Для Украины и потерпевших главное - когда можно рассчитывать на начало судебных разбирательств и вынесение приговоров. Отвечая на этот вопрос DW, Душа Гмель призвала "запастись терпением". "Я призываю не спешить, - говорит федеральный прокурор. - Не в наших интересах, если преступления такого масштаба окажутся в суде без соответствующих доказательств и, в результате, возможно, не будет обвинительного приговора". По ее словам, для изучения доказательств нужно время.

Кроме того, Душа Гмель отметила особенность немецкого законодательства, которое предусматривает судебное разбирательство только в случае личного присутствия подозреваемых. Иными словами - заочных приговоров в Германии по войне России в Украине не будет.

Но это не значит, что немецкое правосудие вряд ли настигнет виновных. В качестве примера Душа Гмель напомнила о том, как Федеральная прокуратура начала расследование преступлений в Сирии в 2011 году, а в 2019 году в Германии были задержаны двое "представителей сирийского режима". Один из них в 2021 году был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы, а второй через год - к пожизненному заключению за преступления против человечности, в том числе пытки. Это был первый подобный случай в мире, эксперты назвали его "историческим". На этот опыт прокуроры из Карлсруэ опираются и в войне в Украине.

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