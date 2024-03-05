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МУС выдал ордер на арест командующего Черноморским флотом

Александра Иванова
5 марта 2024 г.

В МУС считают, что Сергей Кобылаш и Виктор Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные подчиненными им силами по украинской энергетической инфраструктуре.

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Международный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в ГаагеФото: Florian Görner/DW

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге во вторник, 5 марта, выдал ордеры на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

Как указывается на сайте МУС, ордеры на арест были выданы "в контексте ситуации в Украине в связи с предполагаемыми военными преступлениями, совершенными в период по меньшей мере с 10 октября 2022 года и по меньшей мере по 9 марта 2023 года".

Суд полагает, что Кобылаш и Соколов несут ответственность за военные преступления, заключающиеся в руководстве атаками на гражданские объекты, причинении чрезмерного случайного вреда гражданскому населению или ущерба гражданским объектам, а также за преступление против человечности, заключающееся в бесчеловечных действиях, следует из пресс-релиза.

"Есть достаточные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления - за то, что совершили эти деяния совместно и/или через других лиц, отдали приказ о совершении преступлений и/или не осуществляли надлежащего контроля над силами, находившимися под их командованием", - говорится далее в документе.

Удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины

Конкретно в МУС полагают, что Кобылаш и Соколов "несут ответственность за ракетные удары, нанесенные подчиненными им силами по украинской энергетической инфраструктуре в период с по меньшей мере 10 октября 2022 года по по меньшей мере 9 марта 2023 года".

По оценке палаты предварительного производства МУС, есть разумные основания полагать, что те удары были направлены против гражданских объектов, "а для тех объектов, которые могли квалифицироваться как военные в указанное время, ожидаемый случайный ущерб гражданскому населению был явно чрезмерным по сравнению с ожидаемым военным преимуществом". 

В начале апреля 2023 года компания "Укрэнерго" опубликовала данные, согласно которым к тому моменту Россия атаковала энергетические объекты Украины с использованием более 1200 ракет и беспилотников. 250 из них попали в цель, повредив в общей сложности 43% магистральных сетей Украины, говорилось в сообщении.

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Пресс-релиз МУС о выдаче ордеров на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ Кобылаша и командующего Черноморским флотом Соколова.

Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Sergei Ivanovich Kobylash and Viktor Nikolayevich Sokolov
www.icc-cpi.int

Сообщение компании "Укрэнерго" об ущербе от атак РФ на энергетические объекты в Украине

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