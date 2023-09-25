В РФ объявили в розыск председателя и двух членов МУС

В России "разыскиваются" поляк Петр Хофманьский, первый вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса из Перу и немецкий судья Бертрам Шмитт. По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.

Председатель Международного уголовного суда (МУС), поляк Петр Хофманьский объявлен в России розыск по уголовной статье. Соотвествующее сообщение появилось во вторник, 25 сентября, в базе розыска МВД России. По какой именно статье ведется розыск, не уточняется. Кроме того, розыскиваются первый вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса из Перу и немецкий судья Бертрам Шмитт (Bertram Schmitt).

После того как в марте 2023 года досудебная палата МУС выдала ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за похищение украинских детей, Москва уже объявила в розыск нескольких судей МУС и главного прокурора организации Карима Хана. Российские следователи усмотрели в действиях судей из Гааги признаки преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: заведомо незаконное заключение под стражу, приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Реакция МУС на новые преследования со стороны Москвы пока не последовало, уточняет агентство dpa. Россия ведет агрессивную войну против Украины на протяжении 19 месяцев. За это время было совершено множество военных преступлений. В их числе - насильственное перемещение украинских детей. По оценкам Киева, в настоящее время похищено около 100 000 несовершеннолетних, из которых около 20 000 уже опознаны. МУС исходит из того, что Путин и его окружение несут прямую ответственность за военные преступления, напоминает dpa.

Смотрите также: