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Россия разыскивает судью МУС, выдавшую ордер на арест Путина

Евгений Жуков
39 мин. назад

Карточка члена МУС Томоко Аканэ появилась в базе розыска российского МВД. По какой именно уголовной статье Аканэ объявлена в розыск, не указано.

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Здание Международного уголовного суда в Гааге
Здание Международного уголовного суда в ГаагеФото: Klaus Rainer Krieger/reportandum/IMAGO

Министерство внутренних дел России объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Томоко Аканэ. В карточке, появившейся в базе розыска МВД в ночь на четверг, 27 июля, указано, что японка Томоко Аканэ 1956 года рождения "разыскивается по статье УК России". По какой именно статье, не уточняется.

Томоко Аканэ была одна из трех членов МУС, наряду с Розарио Сальваторе Айталой и Серхио Херардо Угальде Годинесом, которые в марте 2023 года выдали ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По мнению суда, Путин и Львова-Белова "предположительно несут ответственность за военное преступление, связанное с незаконной депортацией населения (детей)" с территории Украины в Россию.

Следственный комитет России 20 марта возбудил уголовное дело против этих судей , а также против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. 22 июня в базе розыска МВД появилась карточка на судью МУС Розарио Айталу, Карим Хан был объявлен в розыск 19 мая. Им предъявлены заочные обвинения.

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