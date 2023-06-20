Лукашенко поддержал депортацию украинских детей. Что дальше?

Юристы считают, что МУС может выдать ордер на арест белорусского правителя Лукашенко, как уже сделал это в отношении президента РФ Путина. Основание аналогично - участие в незаконной депортации украинских детей.

Киев изучает причастность белорусских властей к незаконному вывозу украинских детей с территории страны, занятой российскими военными. Свое расследование по этому поводу начала и прокуратура Литвы. Ее представители надеются, что смогут добиться выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест белорусского правителя Александра Лукашенко. Эксперты объяснили DW, каковы шансы привлечь Лукашенко к ответственности.

Талай: "Я должен был посоветоваться с главой государства"

Более двух тысяч украинских детей прибыли в Беларусь, как говорят власти в Минске, на "оздоровление". Речь идет в том числе о сиротах, которых вывезли с находящихся под контролем российских военных территорий Украины. Сначала они попадают в РФ, затем их привозят в белорусские лагеря отдыха или санатории.

Организаторами этого выступают движение "Мы вместе с Россией", фонд "Ближний ближнему помоги" и фонд параолимпийца Алексея Талая. Из бюджета Союзного государства (СГ) Беларуси и России на проект выделены десятки миллионов российских рублей, ранее сообщал госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

Украинские дети, которые, по выражению российских властей, были эвакуированы в РФ Фото: RIA NovostiI/SNA/MAGO

Белорусские власти, по оценкам наблюдателей, старались дистанцироваться от ключевой роли в организации этого проекта, позиционируя его как инициативу волонтеров. Однако провластный активист Алексей Талай в комментарии БелТА заявил, что вывоз украинских детей в Беларусь лично одобрил Александр Лукашенко: "Хотя мы и общественники, благотворители, но в это непростое время я должен был посоветоваться с главой государства. Получив согласие и поддержку, мы стали прорабатывать возможность отдыха в Беларуси детей Донбасса".

Слова Талая, указывают юристы, могут стать одним из доказательств причастности Лукашенко к незаконной депортации украинских детей. Выдвинув именно такие обвинения, 17 мая МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Как Москва, так и Минск не раз решительно отвергали какие-либо нарушения закона при, как они утверждают, эвакуации украинских детей с территории Украины, занятой российскими военными. А также подчеркивали, что родители в любой момент могут вернуть своих детей, подвергавшихся опасности в зоне ведения боев, и что многие уже это сделали.

Где в Беларуси могут находиться украинские дети

Пребывание в Беларуси детей из оккупированных украинских регионов нарушает положения Женевской конвенции 1949 года, считает профессор Института международных отношений Киевского национального университета Роман Еделев. Так, добавляет он, дети не могут быть вывезены за пределы государства, подверженного агрессии, без соответствующего соглашения с Украиной. По мнению Еделева, участие в таких действиях Лукашенко может рассматриваться как преступление против человечества.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговрах в Сочи, 9 июня 2023 года Фото: Gavriil Grigorov/Pool/Sputnik/Kremlin/AP/dpa/picture alliance

"Потребуется установить, что Беларусь согласует свои действия с Россией, - поясняет эксперт. - Также важно установить, сколько детей оказались в РБ, почему их привезли туда, что с ними происходило во время пребывания. Потребуются годы кропотливой работы, чтобы чтобы доказать вину Лукашенко и вынести обвинительный приговор", - констатирует Еделев.

Глава оппозиционного Национального антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко полагает, что выдача международного ордера на арест Лукашенко - самый реальный на сегодня способ привлечения того к ответственности за нарушения прав человека. В отчете НАУ называются три места, где, по данным его авторов, находятся украинские дети в Беларуси - оздоровительный лагерь "Дубрава" (принадлежит "Беларуськалию"), санаторий "Золотые пески" (принадлежит "Гомельпромстрою") и детская больница в Логойском районе.

НАУ: Украинские дети подвергаются идеологической промывке мозгов

Среди причастных к незаконной депортации Латушко также указывает донецкую организацию для детей с инвалидностью "Дельфины", фонд Алексея Талая и гендиректора "Беларуськалия" Ивана Головатого. Последний сейчас пытается обжаловать в Европейском суде наложенные на него Евросоюзом санкции.

Павел Латушко Фото: DW

Эксперты НАУ отмечают, что, находясь в Беларуси, украинские дети подвергаются идеологической промывке мозгов - этим, по их информации, занимаются военные организации, представители православной церкви и пропагандисты. "Детям транслируются основные нарративы так называемого "русского мира": не существует Украины как независимого государства, украинцы - это "потерянные" русские, демонизируется официальные власти Украины", - перечисляет Павел Латушко.

В качестве примера команда НАУ приводит видео выступления певиц сестер Груздевых, которые поддерживают политику Александра Лукашенко, а на концерте перед детьми рассказывают, что молятся о смерти Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Лукашенко может отомстить Литве?

В апреле Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой депортация украинских детей называется геноцидом, а среди причастных к ней указан Александр Лукашенко. Депутаты ПАСЕ попросили Международный уголовный суд расследовать данный факт. После принятия резолюции в Украине возбудили уголовное дело по факту незаконной депортации детей - в том числе в Беларусь - с оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

На прошлой неделе стало известно, что свое расследование по этому вопросу начала и Литва - по заявлению министра иностранных дел страны. Действия белорусских властей в данном случае, говорят юристы, могут быть квалифицированы как преступление против человечности, а значит, возможно их уголовное преследование в рамках универсальной юрисдикции.

"Литва тесно сотрудничает с Международным уголовным судом, - заявила замминистра юстиции Габия Григайте-Даугирде. - У нас уже есть ордер на арест Путина. Возможно, скоро у нас будет ордер на арест Лукашенко за действия такого же характера, потому что очевидно, что они в этом деле соучастники".

Литовские власти, по словам замминистра, осознают, но не боятся, что Лукашенко может мстить в ответ, как это произошло в 2021 году, когда он организовал миграционный кризис на границе. Вильнюс рассчитывает, что за те действия ему удастся через суд получить от Минске компенсацию в размере 120 млн евро.

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