Досье на Лукашенко начали собирать белорусы в Украине

Информацию о преступлениях, совершенных режимом Александра Лукашенко, теперь будут собирать и в Украине. Благотворительный фонд "Вільна Білорусь" начал исследовательский проект "Трибунал". Подробнее - у DW.

Зарегистрированный в Украине благотворительный фонд "Вільна Білорусь" ("Свободная Беларусь") запустил проект "Трибунал" . Его цель - сбор, фиксация и безопасное хранение информации "о представителях режима Лукашенко, их пособниках и совершенных ими преступлениях", в том числе происходивших на территории Украины, начиная с 2014 года. Сведения, собранные "Трибуналом", по словам представителей фонда, будут использовать для информирования белорусов и мировой общественности, а в дальнейшем могут понадобиться во время "расследований, судебных разбирательств, при проведении люстрации".

Презентация проекта состоялась в четверг, 8 июня, на пресс-конференции в Сейме Литвы. Днем ранее фонд "Вільна Білорусь" открыл здесь выставку "С Украиной в сердце", посвященную белорусским добровольцам, погибшим в Украине.

"Трибунал" запустил чат-бот для свидетелей преступлений белорусского режима

Юрист фонда "Вільна Білорусь" Александр Ракицкий рассказал, что "Трибунал" будет собирать информацию, как о преступлениях, попадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда, таких как "геноцид, преступления против человечности, военные преступления, преступления агрессии", так и о преступлениях, подпадающих под Уголовный кодекс РБ.

Формирование базы данных, по его словам, будет происходить из открытых источников, СМИ, соцсетей, а также свидетельств очевидцев преступлений. Для этого на сайте проекта запустили чат-бот. "Результатом работы системы будет список лиц, представителей режима и их пособников, на каждого будет составлено досье", - отметил Ракицкий.

Создатели "Трибунала" уже обладают "десятками гигабайт информации" о преступлениях разных масштабов, начиная от предоставления территории Беларуси для вторжения российских войск в Украину, что можно квалифицировать как "преступление агрессии", заканчивая "преступлениями вандализма, которые чинят представители власти", когда, к примеру, уничтожают польские захоронения. Сейчас все данные проходят верификацию.

Александр Ракицкий уверен, что чем больше информационных ресурсов и людей будет заниматься сбором подобных сведений, тем лучше, ведь "преступлений огромное количество" и важно, чтобы ни одно не осталось безнаказанным.

Заместитель председателя Комитета Сейма Литвы по европейским делам Эмануэлис Зингерис, в свою очередь, в качестве примера привел принудительную посадку в Минске самолета Ryanair в мае 2021 года: "Одно из преступлений мы (литовская сторона - Ред.) зафиксировали - кража самолета, летящего в Вильнюс. ICAO (Международная организация гражданской авиации - Ред.) официально объявила это международным терроризмом".

Причастен ли режим Лукашенко к преступлениям на территории Украины?

Депутат Бучанского городского совета (Киевская область) Василь Олексюк, который также принимал участие в пресс-конференции, не исключает, что граждане Беларуси, могут быть причастны и к военным преступлениям в Буче. По его словам, жители города видели на блокпостах (весной 2022 года - Ред.) людей в "русской форме с шевронами белорусских вооруженных сил". "Они проводили охрану и контролировали часть территории населенного пункта Буча в районе торгового центра "Пассаж", на блок-постах на выезде из города", - добавил депутат. На уточняющий вопрос журналистов, были ли это наемники или регулярная армия Беларуси, Олексюк ответить затруднился.

В свою очередь украинский общественный деятель Антон Гулидин заявил, что в данный момент, пока "соответствующие органы и международные институты" не провели расследование, нельзя утверждать, что военные из РБ причастны к преступлениям в Буче. Тем не менее, по его словам, не следует забывать, что "наступление в Украину было со стороны Беларуси", что "были пособники, которые готовили и технически сопровождали русских военных". Он также отметил, что проект "Трибунал" будет помогать "собирать всю информацию о военных преступлениях, которые совершаются РФ или представителями РБ". "Это очень важно для того, чтобы потом все были наказаны за то, что происходило на территории Украины", - добавил Гулидин.

Многие украинцы оказались в белорусских тюрьмах

Представитель посольства Украины в РБ Илья Звенигородский (в марте 2022 года белорусские власти обвинили его и еще ряд сотрудников посольства в шпионаже и выслали из страны - Ред.) рассказал об ущемлении прав украинцев на территории Беларуси. "Сейчас это масштабное явление, поскольку очень многие наши граждане находятся в тюрьмах", - заявил дипломат. Некоторые из них были официально признаны белорусским правозащитным сообществом политзаключенными, некоторые - нет, но, по словам Звенигородского, по сути, также ими являются: "Режим, КГБ задержали их и посадили в тюрьму только за то, что они украинцы, только за то, что они против позиции официального Минска".

Спикер также напомнил о том, что "украинские дети неоднократно вывозились с оккупированных территорий Украины без разрешения украинских властей на территорию Беларуси". "Их не пытали, не угнетали, но они подвергались пропаганде. Их не спрашивали, хотят они туда ехать или нет, многие из них были против этого, но не могли проявить свою волю", - рассказал дипломат.

Он отметил, что материалы, касающиеся незаконного перемещения украинских детей на территорию РБ, уже находятся в Генпрокуротуре Украины, а результаты расследования могут быть использованы для "дальнейших санкций против физических и юридических лиц Беларуси".

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