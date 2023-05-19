Какое наказание ждет белорусских судей за репрессии

Правозащитники проанализировали политические приговоры в Беларуси и составили список причастных судей. Против них могут ввести санкции и судить в ЕС - за преступления против человечности.

Каждый третий судья в Беларуси причастен к политическим репрессиям, отмечают правозащитники. Судьи выносят незаконные решения, игнорируют пытки и тяжелое состояние обвиняемых. Так, в начале мая в Витебске умер политзаключенный, который пробыл в колонии меньше двух месяцев. Как судей могут за это наказать, в материале DW.

Судьи - соучастники преступлений против человечности

Центр права и демократии Justice Hub подготовил базу, согласно которой, 216 белорусских судей участвуют в репрессиях. Эксперты отмечают, что список может быть шире - не все решения судов пока доступны правозащитникам. Начиная с 2021 года, по надуманным причинам процессы все чаще проходят в закрытом режиме, чтобы скрыть правду от общественности. Юристы центра анализируют приговоры на предмет обоснованности и законности.

"Наше исследование показало, что многие судебные решения не содержат обоснования и всестороннего анализа вещественных доказательств или свидетельских показаний, - подчеркивают эксперты в комментарии DW. - Cудьи, которые выносят такие приговоры, должны знать, что их действия не остаются незамеченными, их фамилии известны, - им придется столкнуться с конкретной ответственностью".

В Центре признают, что в нынешних обстоятельствах сложно воздействовать на белорусских судей внутри страны - уголовные дела против них появятся только после смены власти. "Но мы считаем важным распространять информацию об участии судей в политическом преследованим и надеемся, это убедит их придерживаться стандартов прав человека, - подчеркивают правозащитники. - Нам удалось собрать доказательства того, что судьи - часть репрессивной системы, то есть они также совершали преступления против человечности".

По белорусскому Уголовному кодексу, это преступление без срока давности (ст. 128 УК) и наказывается лишением свободы (от 7 до 25 лет), или пожизненным заключением, или смертной казнью.

Как можно наказать судей уже сейчас?

Есть два способа, как можно воздействовать на судей уже сейчас, считают эксперты, - это санкции и суд в одной из стран ЕС в рамках универсальной юрисдикции. Подготовка к таким процессам проходит в Литве, Польше и Германии. "На сегодня 23 судьи из 216, зафиксированных в нашей базе, находятся в санкционном списке ЕС", - уточняют в Justice Hub.

Советник Светланы Тихановской по правовым вопросам Кристина Рихтер в комментарии DW отметила, что офис политика сотруничает с Justice Hub и поддерживает идею о расширении персональных санкций против судей. "Мы хотим показать судьям, что общество знает о том, что они нарушают закон, и не намерено с этим мириться, - подчеркивает Рихтер. - Собранная правозащитниками доказательная база понадобится в будущем для привлечения к ответственности виновных на национальном уровне".

Из 23 судей, внесенных в санкционный список, есть и те, кто подвергался ограничениям и ранее - после президентских выборов 2010 года, однако продолжает выносить политически мотивировнные приговоры. Можно ли тогда говорить об эффективности санкций?

"Мы не можем однозначно утверждать, насколько болезненный момент для судей то, что они не могут попасть в Евросоюз, - говорит советница Тихановской. - Но нам известно, что судьи, причастные к политическому преследованию и пока не внесенные в санкционный список, продолжают ездить, например, в Литву. Значит, у них есть такая потребность, и международное сообщество должно адекватно на это отреагировать".

При этом, по мнению Кристины Рихтер, ограничения не должны касаться родственников судей: "Наказывать можно только человека, который лично совершил преступление".

А что думают сами судьи?

Председатель Верховного суда Валентин Сукало заявил, что судебная система работает "в очень сложных условиях": "Судьи оказались на пике общественного противостояния. Поскольку сейчас соответствующие дела продолжают рассматриваться, судьи ощущают это на себе, в том числе и санкции".

Силовики продолжают мониторить соцсети белорусов, чтобы выявлять там критические комментарии и против судей - за это также наказывают лишением свободы. По мнению Сукало, когда в отношении судей вводятся санкции, это противоречит всем европейским стандартам и принципам независимости правосудия. По его словам, под ограничениями сейчас находятся около 150 белорусских судей. Это не соответствует списку ЕС - в нем пока 23 фамилий.

Эксперты Центра права и демократии в ответ на заявление Сукало отмечают, что сейчас белорусский суд сложно назвать независимым: "Судьи назначаются другими органами власти, что уже само по себе исключает независимость".

Советник по правовым вопросам Светланы Тихановской обращает внимание, что судьи игнорируют заявления обвиняемых о том, что их пытали. Кроме того, выносят дополнительное наказание уже осужденным политзаключенным, когда администрация колоний "навешивает" им нарушения. "Мы пытаемся разрушить зависимую от режима судебную систему, чтобы позже выстроить независимый суд, который будет подчиняться закону и стандартам прав человека", - заключает Кристина Рихтер.

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