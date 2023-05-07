В Беларуси скончался политзаключенный Николай Климович

Николай Климович был осужден за карикатуру на Лукашенко, несмотря на инвалидность II группы. Он умер в колонии в возрасте 61 года.

В белорусской колонии в воскресенье, 7 мая, умер политзаключенный Николай Климович, сообщил правозащитный центр "Весна". У 61-летнего Климовича была инвалидность второй группы из-за сердечного заболевания.

По данным правозащитников, блогер и общественный деятель из Пинска Климович был 28 февраля осужден на 1 год лишения свободы в колонии общего режима за размещенную в соцсети карикатуру на белорусского правителя Александра Лукашенко. Судья Андрей Бычила вынес такой приговор по предложению прокурора Ильи Гузаревича, несмотря на инвалидность подсудимого. Он был задержан в зале суда и недавно переведен для отбывания наказания в витебскую колонию №3.

Ранее, 10 февраля, судья Андрей Бычило признал Николая Климовича виновным в распространении нацистской символики и оштрафовал его на 111 белорусских рублей.

В марте центр "Весна" и другие белорусские правозащитные организации причислили Климовича к осужденным по политическим мотивам.

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