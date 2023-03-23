10 идей помощи белорусским политзаключенным

Хакатон Hack for Politzek состоялся в середине марта в Варшаве. Инициатива помощи политическим узникам рolitzek.me предложила участникам проекта десять идей по созданию действенных инструментов поддержки политических заключенных и их близких, а также по привлечению дополнительного внимания к репрессиям в Беларуси.

Публичных проявлений поддержки политзаключенных стало меньше

По подсчетам рolitzek.me, в Беларуси на сегодняшний день насчитывается 1724 политических заключенных. Координатор проекта Инна Коваленок не скрывает, что публичных проявлений поддержки белорусских политических узников стало меньше, но это не означает, что ее нет. "Хакатон необходим для переоценки наших предыдущих идей, чтобы и в 2023 году помогать политзаключенным было удобно и модно", - отмечает Коваленок.

По ее словам, среди участников проекта было много людей, которые не работают в гражданском секторе, но им небезразлична судьба Беларуси и тех, кто находится в заключении. "Мы работали, в том числе, над новыми инструментами онлайн-поддержки и какого-то онлайн-вовлечения, чтобы сложная тема политзаключенных не пугала", - рассказывает организатор мероприятия.

Участниками хакатона в Варшаве стали более 100 человек Фото: politzek.me

Самые важные инструменты поддержки политзаключенных - это распространение информации о них, пожертвования и письма, говорит Инна Коваленок. "Письма доходят сейчас гораздо хуже, но это по-прежнему важно: чем больше пишешь, тем больше вероятность, что что-то пробьется, - отмечает собеседница DW. - Но мы подумали, что письма, которые не дошли до адресата, можно сохранять на странице политзаключенного на нашем сайте". По ее словам, люди смогут почитать все, что им писали за время заключения, а их близкие уже сейчас увидеть, что поддержка не угасла. "Все желающие могут увидеть, вдохновиться и понять, что они не одни", - уверена Инна Коваленок.

Калькулятор подсчета тюремных сроков

Идея с написание открытых писем политзаключенным очень нравится еще одному организатору хакатона, волонтеру Екатерине. "Сейчас арестовали врача, который в свое время делал пересадку костного мозга в центре, где я была донором. Я хочу написать ему открытое письмо", - говорит Екатерина.

Девушка констатирует, что после начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины проблемы белорусских политзаключенных отодвинулись на второй план. "Это ложное и некорректное противопоставление, кто страдает больше, кто меньше. Есть несколько тысяч человек, которые сидят в тюрьме. Мне кажется, что в международной повестке не хватает разговоров о том, как много в Беларуси политзаключенных", - говорит Екатерина.

В Беларуси на сегодняшний день насчитывается 1724 политических заключенных Фото: politzek.me

Благодаря одному из проектов хакатона, страница инициативы рolitzek.me будет чаще всплывать при поисковых запросах, появится и английская версия сайта - чтобы как можно больше людей, в том числе иностранцев, узнали о ситуации в Беларуси.



Участники еще одного проекта хакатона рolitzek.me создали калькулятор подсчета тюремных сроков белорусских политзаключенных. Он показывает, сколько времени человек уже провел в заключении, сколько еще осталось и когда он должен выйти на свободу.

Тюремный TikTok и 3D-камера в СИЗО

Бывший политзаключенный Левон Халатрян полгода провел в СИЗО, после чего по обвинению в грубом нарушении порядка (ст.342 УК РБ) был осужден на два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (так называемая "химия" - Ред.). Он полностью отбыл срок и вышел на свободу в мае 2022 года.

На хакатоне Халатрян рассказал свою историю участникам команды, которая создает TikTok с рассказами из мест заключения. "Мне важно было поделиться своим опытом, я люблю искренне рассказывать о том, что там (в заключении - Ред.) происходило. Кажется, ребятам было интересно вживую увидеть человека, для которого они раньше работали. Я рассказал, как справлялся со сложностями после освобождения", - говорит Халатрян.

Участница хакатона в футболке с фотографией юриста Максима Знака, приговоренного к 10 годам Фото: politzek.me

Была воплощена в реальность и идея Левона о создании 3D-модели камеры в СИЗО. "Когда я вышел из СИЗО, мы сделали 3D-модель камеры, думали, как это применить. Участники хакатона пытаются интегрировать ее на сайт рolitzek.me. Было много идей, вплоть до того, что в камере будут двигающиеся модели людей, можно будет интерактивно взаимодействовать с помощью VR", - рассказывает Халатрян.

Что важно для политзаключенных?

Левон убежден, что рассказывать о белорусских политзаключенных надо, используя все доступные способы и средства: "Должны существовать разные подходы, и развлекательные тоже, как бы это ни было странно. В современном мире сложно привлечь внимание людей, они не хотят думать о плохом".

Бывший политический узник говорит, что во время заключения ему важно было знать, что с его близкими все хорошо, что им помогут. "Также важно знать, что все это было не зря, и что, когда выйдешь, у тебя будет какая-то поддержка. Например, что после освобождения можно будет получить работу, или что помогут съездить на отдых. Для меня сложнее было после того, как я освободился", - признается Левон Халатрян.

Смотрите также: