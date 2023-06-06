Белорусские агенты в Украине. Что о них известно?

Как украинские спецслужбы раскрывают агентов КГБ Беларуси и в чьих интересах действуют на украинской территории шпионы с паспортом РБ - об этом DW рассказал бывший сотрудник СБУ.

О задержании в Ровенской области агента белорусских спецслужб на минувшей неделе сообщила Служба безопасности Украины. Им оказался гражданин РБ с постоянным видом на жительство в Украине. Мужчину подозревают в том, что он обходил пограничную территорию, наблюдал за перемещением украинской армии и передавал эти сведения в РБ. В белорусском КГБ заявили, что о задержании знают, но комментировать его отказались.

"Его (задержанного. - Ред.) основной задачей был поиск и сбор данных о фортификационных сооружениях на территории Ровенской области, о перемещении и количестве войск", - комментирует военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"РБ организовала наблюдение по просьбе "старшего брата"

По словам собеседника DW, также белорусским спецслужбам интересны общественные настроения в приграничном украинском регионе. Эксперт считает, что РБ вероятно организовала наблюдение "не только в своих интересах, а, скорее всего, по просьбе "старшего брата" - ФСБ".

Ступак предполагает, что расследование по этому делу будет завершено в течение года, гражданин РБ может получить "лет 15 тюрьмы". "Может попасть и на обмен, если белорусская сторона будет заинтересована в нем", - не исключает собеседник.

Иван Ступак также прокомментировал задержание в апреле двух граждан Беларуси в Закарпатье. Мужа и жену, которые жили в Украине с 2013 года, подозревают в дискредитации украинской армии и разжигании антисемитизма.

"Отдельный вид работы - писать комментарии и раскачивать общество с помощью троллей", - говорит эксперт. По его словам, так называемые "ботофермы" в Украине раскрывают "где-то раз в месяц". "Они агитируют, создают большое количество псевдопользователей в Facebook", - отмечает Ступак.

"Агенты в стиле "фастфуд"

На вопрос, почему предполагаемые агенты КГБ жили в Украине в течение многих лет и местные спецслужбы их не раскрывали, собеседник DW говорит, что они были "законсервированы, занимались своей деятельностью" и не привлекали внимания, хотя были завербованы давно, возможно, во время поездки в Беларусь и на каком-то компрометирующем материале. Сейчас же они начали действовать активно, чем и привлекли внимание СБУ.

С началом полномасштабной войны в Украине, отмечает Ступак, появились и "агенты в стиле "фастфуд". Это люди, которые высказывают пророссийские взгляды в украинских пабликах и Telegram-каналах. С ними, как правило, связываются российские спецслужбы, просят "пойти узнать, где блокпост, склад, куда "леопарды" приехали". "Человек может оказывать помощь либо за деньги, либо потому, что ненавидит "бандеровцев и англосаксов" и готов помогать бесплатно. Таких быстро ловят, потому что у них нет подготовки", - говорит экс-сотрудник СБУ.

Проникнуть в украинский Кабмин КГБ не смог

Иван Ступак Фото: Privat

Что касается белорусской агентурной сети в Украине, Иван Ступак уверен, что в приграничных с РБ регионах точно есть люди, завербованные КГБ. "КГБ и пограничной службе очень важно знать, что находится с нашей стороны", - отмечает эксперт. В то же время он почти уверен, что проникнуть в круги высшего политического руководства, к примеру, в украинский Кабмин, белорусские спецслужбы не смогли. "Это только Россия могла вербовать в наших спецслужбах и полиции", - добавляет Ступак.

Кроме того, собеседник считает, что ФСБ вербует белорусов напрямую, без участия спецслужб РБ, а также, что последние не станут сильно возражать, даже "если будет выявлен факт вербовки какого-то небольшого белорусского чиновника".

КГБ и ФСБ следили за участниками переговоров в Минске?

Иван Ступак говорит, что до начала полномасштабной войны РФ в Украине СБУ "фиксировала интерес белорусских спецслужб, но они действовали аккуратно" и "доказательств шпионажа особо не было". "Некоторые вещи спускались на тормозах. Либо, если дипломат, выдворяли", - рассказывает собеседник.

В то же время, по его словам, украинские политические деятели чувствовали на себе постоянное внимание со стороны как КГБ, так и ФСБ, когда приезжали в Минск на переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины. "Чувствовали себя под пристальным вниманием со стороны местного КГБ и российского ФСБ, которое чувствовало себя вольготно. Боялись говорить что-то в гостиницах, принимали массу мер, чтобы противостоять прослушке. Нашей делегации было очень сложно", - вспоминает Иван Ступак.

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