Как белорусский бизнес добивается отмены санкций ЕС

7 июля Европейский суд вынес решение не отменять санкции против Александра Шакутина. Шакутин отрицает связь с Лукашенко и настаивает, что не причастен к репрессиям. Ранее его адвокат добился отмены санкций против Чижа.

Александр Шакутин попал под санкции Евросоюза в конце 2020 года. Он владеет крупнейшей компанией по производству спецтехники "Амкодор", а еще входит в круг приближенных к Лукашенко бизнесменов, которые получают преференции от власти. За это и угодил в "черный список". Впрочем, сам бизнесмен считает обвинения безосновательными и подал в суд ЕС. 7 июля суд вынес решение не отменять санкции в отношении Шакутина.

DW изучила аргументы Шакутина и других функционеров, которые пытались судиться c ЕС. Некоторые из них добились снятия ограничений.

Шакутин летал на отдых с Лукашенко и получал льготы от государства

В заявлении Александр Шакутин приводит два довода в свою защиту: Совет ЕС не предоставил достаточно доказательств, что Шакутин участвовал в репрессиях против гражданского общества и оппозиции, а также ошибочно пришел к выводу, что владелец "Амкодора" извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его.

Шакутина неоднократно замечали в ближнем окружении Александра Лукашенко. Вместе с другими бизнесменами и пропагандистами он ездил в гости к теще политика - собирать картошку. В 2020-м был на "тайной инаугурации", неоднократно летал с Лукашенко на борту №1 в Эмираты, Китай, Венесуэлу и Катар. Белорусский расследовательский центр утверждает , что содержание бизнеса семьи Шакутиных обошлось белорусским налогоплательщикам в 100 млн долларов. Благодаря содействию Лукашенко Шакутин получал особые субсидии из бюджета и льготные кредиты.

В Европейском суде интересы Александра Шакутина представляет адвокат Б.Евтимов (в процессуальных документах полное имя адвоката не указывается - Ред.), который в 2012 году выиграл процесс по делу бизнесмена Юрия Чижа и его активов, с 2012 года он тоже был под санкциями. Суд пришел к выводу , что исполнительный орган ЕС не представил убедительных доказательств, что компании Чижа финансировали Лукашенко.

Кто еще оспорил санкции?

Показательным было дело бизнесмена Владимира Пефтиева, который, как и Чиж, попал под санкции после выборов-2010 - за связь с режимом Лукашенко. Его компания "Белтехэкспорт" продавала оружие за границу и упоминалась в докладе Совета безопасности ООН (за поставки вооруженным силам Кот д’Ивуара во время гражданской войны). Несмотря на то, что бизнесмену был запрещен въезд в ЕС, а его активы были заморожены, он продолжал жить на Мальте. В 2020-м журналисты The Times выяснили , что за время действия санкций Пефтиев купил 12 квартир в Лондоне за 18 млн фунтов стерлингов, сделки были проведены через офшорные компании и оформлены на жену и дочь. В 2012 году бизнесмен продал свою долю в "Белтехэкспорт". А в 2014 году Пефтиева и его компании вычеркнули из санкционного списка - Европейский суд постановил, что Совет ЕС не смог доказать его связь с Лукашенко. Интересы бизнесмена представляла одна из самых прибыльных юридических компаний в мире - Steptoe&Johnson.

В 2014 году снятия санкций добился и Алексей Михальченко, ведущий программы “Как есть” на телеканале ОНТ. Европейский суд признал что его передача пропагандистская, но связи между пропагандой и нарушениями избирательного законодательства не усмотрел. Даже находясь под санкциями, Михальченко приезжал в ЕС - как журналист освещал мероприятие ОБСЕ, визу ему выдали в посольстве Литвы.

Удалось обойти ограничения и бывшей главе администрации Лукашенко Наталье Петкевич. Для этого даже не пришлось обращаться в суд - она вышла замуж за представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова, а санкции на членов семей сотрудников международных организаций не распространяются.

Кто проиграл в суде?

24 мая стало известно, что Европейский суд признал законными санкции в отношении депутатов парламента Олега Гайдукевича, Светланы Любецкой и Александра Омельянюка, а также пропагандиста Сергея Гусаченко. По данным DW, инициатором разбирательства выступал МИД, где выбрали несколько представителей власти, чтобы на их кейсах опробовать практику обжалования. За основу положено заявление Любецкой. Всех заявителей представлял французский адвокат Дмитрий Литвинский, на сайте которого указано, что он имеет тесные связи с Россией.

Какие аргументы звучали в суде? Депутаты попытались переложить ответственность на белорусских судей, мол, это они применяют законы на практике. Кроме того, было указано, что законы, которые Совет ЕС посчитал репрессивными, принимал весь парламент, а не отдельные политики. Гусаченко уверял, что не занимался разжиганием розни, а Гайдукевич настаивал, что не доказано, будто он поощрял насилие силовиков.

Суд пришел к выводу, что заявители принимали непосредственное участие в разработке репрессивных законов. Комментарии Гайдукевича были направлены на подавление оппозиции, а Гусаченко занимался дезинформацией об акциях протеста, чем поддерживал режим Лукашенко.

В базе Европейского суда можно найти более десяти исков от граждан и компаний, которые пытаются обжаловать санкции, введенные за поддержку репрессивного режима. Среди них - бизнесмены Боголюб Карич, Николай Воробей, Александр Зайцев, глава "Беларуськалия" Иван Головатый, руководители белорусских университетов Александр Баханович, Сергей Рубникович, Сергей Скриба. Решения по их заявлениям пока не приняты.

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