 Гаравский: В Беларуси на меня заведено уголовное дело, семью опрашивает КГБ | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 07.01.2022

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Беларусь

Гаравский: В Беларуси на меня заведено уголовное дело, семью опрашивает КГБ

КГБ оказывает давление на семью Юрия Гаравского, признавшегося в устранении политических оппонентов Александра Лукашенко в 90-х. Об этом бывший силовик сообщил DW.

Юрий Гаравский

Юрий Гаравский

В 2019 году экс-боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский публично заявил, что участвовал в убийстве политических оппонентов Александра Лукашенко. Сейчас он находится в Швейцарии, у которой запросил политическое убежище. По словам Гаравского, недавно на его родственников возобновилось давление со стороны КГБ, а на него самого возбуждено уголовное дело.

В Швейцарию Юрий Гаравский приехал в 2019 году, здесь же он продолжает жить и сегодня - свое местоположение бывший силовик не скрывает

В декабре 2019 года на DW вышел фильм о Юрии Гаравском, в котором он признался, что участвовал в похищении и убийстве бывшего председателя ЦИК Беларуси Виктора Гончара, экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, бизнесмена Анатолия Красовского в конце 1990-х годов.

Давление на родственников

После публикации видео, рассказывает Гаравский, его родственников несколько раз вызывали в КГБ - в Беларуси у него остались мать, брат, бывшая жена и дочь. Спустя некоторое время интерес к ним пропал. В декабре 2021 года давление на семью Гаравского возобновилось: на работу к его брату приехали сотрудники ОМОНа и отвезли в здание Генпрокуратуры, где его опрашивали около пяти часов, утверждает Юрий Гаравский:

"Опрашивали не рядовые старшие лейтенанты, а подполковники и полковники КГБ. Не один или два, а человек пять, как мне рассказал брат. Спрашивали, с кем я общался, дружил, когда родственники последний раз со мной разговаривали. Брат ответил, что и до моего отъезда мы мало общались. Пересекались либо дома у матери, либо на даче. Он практически ничего обо мне не знал". 

Юрий Гаравский с матерью и братом (фото из семейного архива)

Юрий Гаравский с матерью и братом (фото из семейного архива)

6 января 2022 года, говорит Юрий Гаравский, он узнал, что на него заведено уголовное дело. По какой статье, ему не сообщили. Источник этой информации Гаравский не раскрывает:

"Если рассуждать логически, то дело против меня могли возбудить за события 20-летней давности, но все соучастники этих преступлений продолжают оставаться на свободе. Либо мои слова могли расценить как клевету. Либо вообще - посягательством на национальную безопасность страны".

По словам Гаравского, после вынужденного визита в Генпрокуратуру все его родные "по какой-то причине стали невыездными". В рамках какого уголовного дела - ему неизвестно:

"Они не могут никуда съездить отдохнуть или за покупками. Плюс ко всему, когда брат был в Генеральной прокуратуре и его опрашивали [сотрудники] из Комитета госбезопасности, сказали не покидать Минск. На основании чего? Почему он стал невыездным? Я не понимаю и не могу понять. Они хотят задать вопросы мне. Причем здесь родственники? Когда совершались эти преступления, брат вообще был маленький, ходил в школу. С братом мы быстро [после визита в Генпрокуратуру] переговорили. После этого он удалился из всех мессенджеров. Больше с ним не общались".

Гаравский говорит, что белорусские спецслужбы напрямую с ним не связывались. Утверждает, что не знает и не понимает, почему именно сейчас они вновь заинтересовались им, когда на протяжении последних двух лет никакого интереса не проявляли:

"(После выхода фильма - Ред.) следствие было возобновлено, но все пустили на самотек, якобы нет улик. Как нет улик, когда есть точные данные, которые я могу указать, где были убиты и захоронены Гончар, Красовский, Захаренко? Думаю, меня хотят выманить, чтобы я замолчал раз и навсегда. Власть пускай еще год продержится, максимум два, но народ ее снесет. А у Лукашенко руки в крови. Мне кажется, это моральное давление (на родственников - Ред.). Выбить из-под ног устойчивость, чтобы были основания брата посадить и сказать мне: "Он сидит из-за тебя"."

Гаравский готовит заявление в Генпрокуратуру РБ

Юрий Гаравский говорит, что возвращаться в Беларусь не собирается. Сейчас он планирует написать заявление в Генеральную прокуратуру Беларуси, в котором хочет признаться в соучастии в преступлениях, "чтобы начались нормальные разыскные мероприятия":

"Тем более, все личности я озвучил и назвал непосредственного заказчика - гражданина Лукашенко. Это я тоже укажу в заявлении. Готовим с юристами необходимые документы. Направлю их через доверенное лицо. Почему раньше не написал это заявление? Не было повода. А сейчас, когда начали дергать родственников… Это переходит все границы. Есть я - я совершал, я свидетель этих преступлений. Все вопросы ко мне".

Летом и осенью 2021 года Юрий Гаравский давал показания швейцарским властям по делу об исчезновении Гончара, Красовского и Захаренко, рассказывает бывший силовик:

"Я был допрошен прокурором одного из кантонов. Первый раз меня вызывали в июле и опрашивали с адвокатом и переводчиком порядка 9-10 часов. Второй раз - в начале сентября - порядка 8 часов. Состоится ли суд, пока не знаю".

На вопрос, готов ли он предстать перед независимым судом, Гаравский ответил так:

"Я это говорил и во время собеседования о предоставлении убежища, и в фильме, и швейцарскому прокурору: если вы имеете право (привлечь меня к ответственности - Ред.), то пожалуйста.

Из Беларуси Юрий Гаравский уехал в 2019 году, но за тем, что происходит в стране начиная с 2020 года, наблюдает и старается "максимально отслеживать ситуацию": 

"Так сурово и жестоко мы закон не нарушали, - говорит экс-собровец, который признался в соучастии в убийстве политиков и бизнесмена. - То, что сейчас происходит в Беларуси, - нарушение вообще всех законов, правил этикета и моральных норм. Даю сто процентов гарантии, что еще найдутся люди, готовые дать показания против власти. Просто они боятся. Нынешняя система, которую я не понимаю, творит беспредел. Власть поменяется, и силовики потом сами будут сидеть в этих клетках и давать показания, как они избивали, унижали и убивали людей. Они сами роют себе могилу, не понимают, что власть не вечная. И предстанут перед судом. Они идут против народа. Хотя в присяге мы говорили: "Служу Конституции и Отечеству". А сейчас написано: "Служу президенту?" Может, что-то поменялось". 

DW: Вы говорите, что найдутся еще люди, которые могут стать свидетелями на суде по делу об убийстве Захаренко, Гончара, Красовского, но пока боятся. Что вас вынудило или сподвигло перестать бояться?

- Устал. Любая правда, любое преступление рано или поздно будет предано огласке. Лучше раньше понести наказание и жить с чистой совестью, чем потом отвечать за него. 

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Контекст

Представитель МПС: Показания Гаравского по делу Гончара очень ценны

Рогир Хёйзенга, представитель Межпарламентского союза (МПС), объяснил DW, как показания бывшего бойца СОБРа Юрия Гаравского, с которыми он выступил в Женеве, повлияли на дело критика Лукашенко Виктора Гончара.  

Исчезновение критика Лукашенко: в Женеве приняли решение по делу Гончара

Межпарламентский союз призвал власти Беларуси полностью расследовать дело об исчезновении в 1999 году оппозиционера Виктора Гончара и наказать виновных.  

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