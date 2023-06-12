Как привлечь Лукашенко к суду и что для это нужно?

Генпрокуратура Литвы готова в течении года закончить расследование по делу о пытках в Беларуси. О том, как предать суду Александра Лукашенко и его окружение, спорили на конференции в Вильнюсе.

Третий год в Беларуси продолжается массовые преследования по политическим мотивам граждан, которые выступают против курса властей. Все это время европейские политики обсуждают, как можно наказать Александра Лукашенко и его окружение, который, по их мнению, еще и организовал миграционный кризис на границах с ЕС и помог России в ее войне с Украиной.

В понедельник, 12 июня, в Вильнюсе прошла конференция, в ходе которой ее участники - политики и юристы из разных стран - обсудили ответственность режима Лукашенко за преступления против человечности и миграционный кризис.

Возбуждение уголовных дел в рамках универсальной юрисдикции

Как отметила Кристина Рихтер, советник по юридическим вопросам лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, привлечение к ответственности Александра Лукашенко и его пособников - приоритет номер один не только для оппозиции, но и ее международных партнеров.

Для белорусской оппозиции привлечение к ответственности Лукашенко и его окружения - приоритет номер один Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin/Sputnik/REUTERS

"Речь идет не только о восстановлении правосудия, - поясняет Рихтер. - Это важный сигнал для представителей режима, которые продолжают совершать преступления, что нужно остановиться. Пока они чувствуют полную безнаказанность, а должны увидеть, как выдаются ордера на арест и выносятся обвинительные приговоры".

Пока Александр Лукашенко удерживает власть, его уголовное преследование Беларуси представить едва ли возможно. Однако преступления против человечности, а именно так юристы квалифицируют определенные действия минских властей, не имеют срока давности. Какие международные механизмы есть для привлечения Лукашенко и его окружения к ответственности уже сейчас?

В первую очередь - возбуждение и рассмотрение уголовных дел в рамках универсальной юрисдикции в европейских странах. Такого рода расследования ведутся в Польше, Германии и Литве, но за три года в суды не направлено ни одного дела.

Лукашенко могут вынести приговор в Литве. Почему дело не передают в суд?

"Хочется спросить у министров юстиции европейских стран: где ваша политическая воля и что еще должно произошло в Беларуси? Массовые расстрелы? - вопрошал на конференции глава Национального антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко. - Пока не наступит ответственность (за содеянное. - Ред.), никогда не будет прекращено преступление, которое носит системный и массовый характер".

Павел Лаутшко (на фото в центре) среди других участников конференции Фото: Justice Hub.

Дальше всех в расследований возможных преступлений Лукашенко и его окружения продвинулась Литва. Прокурор Саулюс Вярсяцкас рассказал, что литовской Генпрокуратуре известны факты о 44 пострадавших (от пыток. - Ред.) гражданах Беларуси. Сложность, по словам Вярсяцкаса, состоит в том, чтобы доказать связь между нарушением прав конкретного потерпевшего и представителями белорусских властей, которые действовали системно, по указанию сверху.

Работа прокуроров, добавил он, осложняется и тем, что много свидетелей по открытым в Литве делам находятся сейчас в Беларуси, как и их показания об имевших место преступлениях. Тем не менее, полагает Вярсяцкас, уже собраны данные о преступных цепочках от самых мелких исполнителей до высшего руководства Беларуси. Что же тормозит передачу дел в суд?

"На политическом уровне пока приняты только осуждающие резолюции, но пора перейти к конкретным действиям, - указывает прокурор. - Расследование может быть окончено в течение ближайшего года, но где будут рассматривать эти дела? Если только в литовском суде, то не будет эффекта международного осуждения, это так и останется белорусско-литовским вопросом. Должен появится специальный международный суд".

Россия и Китай не позволит создать новый спецтрибунал ООН?

Депутат парламента Эстонии Урмас Рейнсалу в этой связи отметил, что после августа 2020 года Западу не хватило решимости и был утерян момент для привлечения к ответственности Лукашенко и его пособников. Рейнсалу убежден, что для этого нужно создать специальный международный трибунал.

Урмас Рейнсалу Фото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

"Важно донести до жертв режима и семей потерпевших, что правосудие наступит. Лукашенко и его пособники должны понимать, что ответят за страдания людей - это политическая воля Запада", - заверил Рейнсалу. Однако решение о созданию такого рода международного трибунала принимает Совет Безопасности ООН, а Китай и Россия - как его постоянные члены с правом вето - могут заблокировать инициативу, предупреждают наблюдатели.

Павел Латушко не верит, что будет создан международный спецтрибунал: "Три года мы лоббируем этот вопрос в различных правительствах, и я не увидел горящих глаз ни у одного министра".

Лукашенко могут судить за помощь Путину в незаконной депортации украинских детей

Третий вариант, который эксперты называют наиболее реальным в сегодняшних условиях, - выдача международного ордера на арест Александра Лукашенко за незаконную депортацию в Беларусь детей с оккупированных территорий Украины. Ранее такой ордер Международный уголовный суд (МУС) выдал на арест президента России Владимира Путина.

"Это можно рассматривать как преступление против человечности, - считает профессор Института международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко Роман Еделиев. - Но чтобы доказать вину Лукашенко и вынести обвинительный приговор, потребуются годы кропотливой работы".

По выражению главы отдела по правам человека и верховенству закона международной инициативы iSANS Юрия Джибладзе, отсутствие суда, который вынесет наказание за убийства, пытки и репрессии в Беларуси, станет предательством по отношению к жертвам. "Также это создаст опасный прецедент: у себя в стране можно творить что угодно, главное - не лезть с войной в чужую страну", - добавил он.

За три года, посетовал Павел Латушко, ни один виновный в репрессиях в Беларуси не объявлен в международный розыск. "Убийства, пытки, изнасилования, репрессии носят массовый, системный характер. Нарушаются все возможные и невозможные нормы международного права, - подчеркнул глава НАУ. - Как политик я обращаюсь ко всем, от кого это зависит: используйте политическую волю, право и закон. Иначе вы просто потеряете белорусский народ как европейский".

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