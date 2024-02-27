Обстрелы в Гостомеле: первое расследование в Германии

В Германии расследуется уголовное дело об обстреле российскими военными гражданских в пригороде Киева. Что именно произошло в Гостомеле и почему немцы расследуют именно эти события - у DW.

24 февраля 2022 года сотни и тысячи автомобилей ехали по трассе М07 на запад, от Киева в сторону границы с Польшей. Украинцы, прежде всего женщины и дети, бежали от российских войск. Среди немногих, кто ехал в обратном направлении, был пожарный из немецкого городка Борна Стив М. Мужчина, будучи в Германии, не раздумывая, вскочил в свою "шкоду", как только узнал о вторжении российской армии в Украину, и помчался в Киев спасать жену и ее сына. Немец женился на киевлянке лишь несколькими неделями ранее. Она должна была с сыном приехать в Германию в апреле, ждала лишь получения языкового сертификата.

Драматическую историю супругов впоследствии рассказали немецкие СМИ. То, что произошло со Стивом М. по дороге в Киев, DW удалось реконструировать из материалов дела, которые собрали следовали сначала в Украине, а впоследствии и в Германии.

Выстрелы из засады на выезде из Гостомеля

Утром 25 февраля 2022 года позади были полторы тысячи километров и сутки почти без сна. Стив М. находился в считанных километрах от украинской столицы, когда его остановили выстрелы на выезде из Гостомеля. По данным украинского следствия, это стреляли российские военные, укрывшиеся в лесу на обочине "варшавки", как киевляне называют трассу М07. "Выстрелы были как из автоматов, так и из пулеметов и даже из пушки БТР. Они стреляли из всех имеющихся у них средств", - рассказал в беседе с DW Дмитрий Ситар, заместитель главы Печерской прокуратуры Киева, которая расследовала дело по прицельному обстрелу гражданских в Гостомеле.

По злой иронии судьбы, военные заняли позиции в лесу буквально за 15 минут до того, как Стив М. проехал мимо. На часах было 8:40. "Это было первое авто, расстрелянное россиянами", - отмечает Ситар. В течение следующих часов оккупанты обстреляют еще более десятка гражданских авто. "В каждом автомобиле можно было в среднем насчитать 120-130 пулевых отверстий", - рассказывает прокурор. Результат: пятеро погибших, самыми молодыми из которых была пара 2000 года рождения, а также восемь раненых.

Изрешеченная "Шкода" Стива М. после обстрела. Стоп-кадр из видео, снятого на телефон одним из местных жителей вскоре после событий 25.02.2022 Фото: Kyiv City Prosecutor´s Office

Записи камер наблюдения как ключевое доказательство

Российские войска заняли позиции в лесу на окраине Гостомеля после того, как попали под плотный обстрел сил обороны Киева менее чем в километре отсюда. Двигаясь в столицу, россияне не смогли пересечь реку Ирпень - ночью мост был взорван. "Возможно, это была месть", - предполагает Ситар, отвечая на вопрос DW о возможных мотивах российских военных, обстреливавших гражданские автомобили. Прокурор говорит о хладнокровном и осознанном убийстве гражданских. "Не было предупредительных выстрелов, не было блок-постов для проверки автомобилей. Была, очевидно, команда стрелять на поражение по всем автомобилям, которые двигались в их направлении", - говорит прокурор.

Спустя полгода, после отступления российских войск, следствию удалось идентифицировать участников расстрела. Сначала следователи установили подразделение Росгвардии, в котором служили стрелки - это были бойцы красноярского ОМОНа. Об этом свидетельствовали как брошенные документы отдельных омоновцев, так и многие другие доказательства, такие как надписи на ящиках от патронов. "Они оставили после себя черные шлемы, щиты, дубинки, резиновые патроны. Полная защита - колени, локти. Это спецсредства для разгона мирных демонстраций. Они думали, что свободно проедут по Киевщине, заедут в Киев и все, что их ждет, это борьба с мирными жителями, которые будут выступать против оккупации", - предполагает Дмитрий Ситар. Прокурор координировал многомесячную работу следователей, расследовавших дело по подозрению в военном преступлении.

Омоновцы расстреливают гражданский автомобиль - в том числе из пушки БТР. Стоп-кадр из видео, снятого на камеру видеонаблюдения магазина "Фора" на выезде из Гостомеля. Фото: Kyiv City Prosecutor´s Office

Портретные экспертизы позволили установить личности пяти подозреваемых стрелков - следователи сопоставили записи видеокамер с найденными фото омоновцев в соцсетях и на сайтах российских силовых ведомств. Сейчас именно эти бойцы в Украине обвиняются в рамках заочного судебного процесса. Позади кропотливая работа - кроме портретных экспертиз, это еще и десятки баллистических, фототехнических и судебно-медицинских экспертиз. Трудным оказался и сбор показаний свидетелей и потерпевших. Ведь многие из них вскоре после тех страшных событий бежали от российских оккупантов за границу - в Германию и другие страны ЕС.

Сотрудничество с немецкими правоохранителями

Среди первых потерпевших, которых удалось идентифицировать украинскому следствию, был Стив М. По номерам его брошенного изрешеченного автомобиля с помощью базы данных Пограничной службы установили имя владельца и обратились к немецким коллегам с просьбой взять его письменные показания. В тот день мужчина выжил. Получив осколочные ранения головы, он выбрался из авто и скрылся. Как рассказывает Дмитрий Ситар, россияне пытались попасть даже в тех, кто после расстрела авто выжил и скрывался в лесу. Стреляли, как отмечает следователь, даже по женщине, остановившейся, чтобы помочь одному из раненых.

Когда местные увидели мужчину с окровавленным лицом на одной из улиц Гостомеля, ему вызвали "скорую". Как после возвращения в Германию Стив М. впоследствии рассказал немецким СМИ, через несколько дней он вместе с врачом, который лечил его в местной больнице, бежал от оккупации в Винницкую область, откуда был родом медик. Туда же вскоре удалось выбраться и жене немца с сыном.

Окровавленный Стив М. убегает от россиян после обстрела. Вскоре его заберет "скорая". Стоп-кадр одной из камер видеонаблюдения в Гостомеле Фото: Kyiv City Prosecutor´s Office

Немца ждут на судебном процессе в Киеве

Два года спустя в Киеве ждут Стива М., чтобы он лично дал показания в суде. Ведь несмотря на наличие в деле письменных показаний потерпевших и свидетелей, украинские суды учитывают доказательства только тогда, когда свидетели лично выступают на процессе, отмечает Дмитрий Ситар.

Однако еще в декабре Стив М. говорил в разговоре с изданием Bild, что не хочет снова ехать в страну, где идет война. "Я не хочу снова подвергать себя там большой опасности", - отметил он. Впрочем, ранее немец рассказывал, что не жалеет, что в первые часы полномасштабного вторжения РФ ехал спасать жену и приемного сына. "Я и сейчас говорю, что поступил бы так же, как я поступил", - сказал он по возвращении в Германию телеканалу NDR.

Уголовное дело в Германии

Между тем, как сообщили DW в Федеральной прокуратуре в Карлсруэ, в Германии в прошлом году также было открыто уголовное производство по подозрению в военном преступлении по факту расстрелов в Гостомеле. Это первое дело в Германии о военных преступлениях России в Украине, в котором расследуется отдельно взятое нападение на гражданских. В ведомстве отказались раскрывать подробности, указав лишь, что одним из потерпевших является гражданин Германии. О том, что потерпевшим в немецком деле является именно Стив М., в январе сообщил телеканал ZDF. В конце декабря министр юстиции Германии Марко Бушманн (Marco Buschmann) отметил в интервью агентству dpa, что немецким правоохранителям известны личности стрелков, стрелявших в гражданских в Гостомеле. "Если мы сможем задержать преступников, они предстанут перед судом", - подчеркнул министр.

Место преступления на Google maps: слева - "варшавка", справа - тень от магазина "Фора", на стенах которого расположены камеры видеонаблюдения Фото: Google Maps

В отличие от Украины, заочный суд в Германии невозможен, объяснил в беседе с DW немецкий эксперт по международному уголовному праву Герд Ханкель (Gerd Hankel). Однако Ханкель считает логичным, что именно события в Гостомеле легли в основу первого немецкого дела, связанного с войной России против Украины. "В этом деле есть не только немецкий потерпевший, что является для немецкой общественности логическим объяснением усилий, прилагаемых для расследования в Германии. Здесь есть и качественная доказательная база, которая дает этому делу хорошие перспективы в суде. Ведь наихудшим для немецкого правосудия было бы взяться за дело со слабыми доказательствами", - отмечает юрист, работающий в Гамбургском институте социальных исследований.

Ханкель прогнозирует, что даже несмотря на наличие видеозаписей и других доказательств того, что российские военные стреляли в гражданских, не имеющих никакого отношения к боевым действиям, доказывать вину в военных преступлениях - дело нелегкое. "Если россияне и предстанут однажды перед судом, это будет очень тяжелый процесс. Защита будет утверждать, что в машинах они увидели партизан и вообще приехали бороться с "нацистами". Все это нужно будет тщательно опровергать", - отмечает юрист.

Благодаря камерам наблюдения удалось идентифицировать 5 участников обстрелов, в том числе командиров. На этом стоп-кадре видны "автозаки" ОМОН, которые, вероятно, были предназначены для задержания участников протестов в захваченном Киеве Фото: Kyiv City Prosecutor´s Office

События в Гостомеле - основание требовать от РФ компенсации?

Россия, где вероятно находятся подозреваемые, не выдает своих граждан. Можно ли по той причине говорить, что уголовное производство в Украине и Германии против омоновцев из Красноярска - лишь символический шаг? Герд Ханкель напоминает, что преступления против человечности и военные преступления не имеют срока давности, поэтому исключать, что рано или поздно российские военные окажутся на скамье подсудимых, нельзя. Кроме того, отмечает юрист, каждое дело, в котором задокументированы такие преступления, крайне важно: ведь из каждого отдельного нападения российских солдат на гражданское население в Украине складывается общая картина систематического террора.

Ханкель обращает внимание на еще один важный аспект: "важно, чтобы потерпевшие получили правовые основания добиваться от России компенсаций за совершенное. Для этого нужно использовать замороженные российские активы". По убеждению юриста, именно собранные следователями доказательства систематических преступлений российских военных против гражданского населения в Украине могут в будущем стать основанием для исков о компенсациях.

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