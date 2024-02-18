В ФРГ собрано 500 сведений о военных преступлениях в Украине

Германская полиция призывает очевидцев из Украины не удалять фото и видео, которые могут содействовать расследованию военных преступлений. Глава Минюста ФРГ Бушман надеется, что Владимир Путин предстанет перед судом.

Власти ФРГ, по сведениям министерства юстиции, собрали уже более 500 свидетельств, касающихся военных преступлений в Украине, и опросили более 160 свидетелей. "Мы хотим убедить жертв и очевидцев травмирующих событий поделиться с полицией тем, что они пережили", - заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) в интервью еженедельнику Bild am Sonntag в воскресенье, 18 февраля.

Бушман напомнил, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. По словам министра, для Германии это означает, что нужно продолжать сбор доказательств. "Любое фото и любое видео, например, на смартфоне может помочь расследованию. Тот, кто удаляет такие материалы, лишь пособничает российским военным преступникам", - подчеркнул Марко Бушман.

Атаки на жилые кварталы

На предстоящей неделе в Минюсте ФРГ состоится конференция по вопросам международного права. На ней в числе прочего речь пойдет и о растущем количестве ударов российских дронов по гражданским объектам. "Если российский дрон прицельно направляется солдатом на жилой дом, в котором находятся гражданские лица, то это военное преступление", - указал Бушман.

Он также сообщил о намерении расширить международное сотрудничество с Украиной, Польшей и США. По словам министра, новое правительство в Варшаве играет важную роль в расследовании, поскольку Польша не только граничит с Украиной, но и приняла миллионы украинских беженцев.

Ордер на арест Путина

Марко Бушман выразил надежду на то, что Путин предстанет перед судом. Комментируя личную ответственность российского президента, министр сказал: "Если кто-то отдает распоряжение целенаправленно нарушать международное право, то он потенциально военный преступник".

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года. Суд подозревает Путина в причастности к насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Имеются достаточные основания считать, что президент России несет персональную уголовную ответственность за эти преступления - непосредственно, вместе с другими лицами или через других лиц, - а также за то, что он "не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их и которые находились под его действенной властью и контролем", говорится в сообщении МУС.

Аналогичный ордер на арест выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

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