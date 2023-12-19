Белый дом видит разницу между жертвами в Украине и Газе

У армии Израиля нет цели намеренно убивать мирных жителей, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Он назвал неудачным сравнение действий России в Украине и Израиля в секторе Газа.

Власти США видят разницу между жертвами войны в Украине и в секторе Газа , заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Израильтяне не делают убийства, пытки и изнасилования мирных жителей Газы целью войны. Это не входит в их планы. Они не пытаются намеренно убивать мирных жителей", - пояснил он на брифинге для журналистов в Белом доме вечером в понедельник, 18 декабря.

Кирби ответил таким образом на вопрос журналиста о том, какие доказательства нарушений Израилем международного права в секторе Газа нужны США. Журналист напомнил, что когда началась война России против Украины, американские власти "были весьма прямолинейны, обвиняя Россию в нарушениях международного права".

Представитель Белого дома назвал "неудачным" сравнение действия России в Украине и Израиля - в Газе. Он заверил, что США призывают власти Израиля "быть максимально осторожными, когда речь идет о минимизации потерь среди гражданского населения". "Сейчас людей убивают, людей ранят (в секторе Газа - Ред.) Мы это признаем. Но это далеко не то же самое, что сказать, что это часть военных целей", - подчеркнул Кирби.

Война Израиля против ХАМАС

Израиль начал масштабную военную операцию в секторе Газа в ответ на кровопролитное нападение палестинского террористического движения ХАМАС 7 октября, в результате которого, по данным израильской стороны, погибли около 1400 человек.

По данным палестинского Минздрава, который находится под контролем ХАМАС, жертвами израильских бомбардировок и других военных операций стали уже более 19 тысяч человек, еще более 52 тысяч были ранены. Эти сведения не могут быть подтверждены из независимых источников.

В адрес Израиля уже неоднократно раздавалась резкая критика в связи с масштабными разрушениями гражданской инфраструктуры в секторе Газа и гибелью большого числа мирных жителей. В ООН Израиль обвинили в военных преступлениях.

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