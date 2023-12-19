ООН документирует пытки украинцев в российских застенках

"Пытки и другие виды жестокого обращения широко распространены в центрах содержания под стражей на оккупированных Россией территориях", - заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк .

Управление ООН по правам человека задокументировало по меньшей мере 100 случаев гибели гражданских лиц в российских застенках на оккупированных Россией территориях Украины, включая Крымский полуостров, аннексированном в нарушение международного права. Как заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк во вторник, 19 декабря, в Женеве, есть признаки того, что по меньшей мере 39 из них перед смертью подверглись пыткам. Он сослался на новый доклад своей группы о ситуации на Украине. Цифры, приведенные Тюрком, относятся ко всему периоду с начала российской войны против Украины 24 февраля 2022 года.

"Пытки и другие виды жестокого обращения широко распространены в центрах содержания под стражей на оккупированных Россией территориях. Многие из задокументированных нами случаев пыток связаны с сексуальным насилием", - цитирует Тюрка агентство dpa.

По словам правозащитника, российское руководство не допускает группы Управления ООН по правам человека в центры содержания под стражей на оккупированных территориях Украины, что затрудняет документирование совершаемых там преступлений.

Тюрк отметил, что его управление расследует шесть дел российских солдат, которые, как утверждается, убили мирных жителей на оккупированных территориях. Ранее Россия объявила об аресте двух солдат, которые предположительно убили семью из девяти человек в Донецкой области.

Более 10 тысяч убитых мирных жителей

С начала российской агрессивной войны Верховный комиссар ООН по правам человека зарегистрировал более 10 000 убитых мирных жителей Украины. Среди убитых - более 560 детей, заявил Фолькер Тюрк..

Еще 18 500 гражданских лиц были ранены, многие из них очень серьезно. Верховный комиссар ООН по правам человека подчеркнул , что реальное число жертв среди гражданского населения гораздо выше. Многие люди погибли в результате неизбирательных российских ракетных ударов и артиллерийских обстрелов.

Дела о коллаборционизме

Верховный комиссар ООН по правам человека также рассказал, что Москва заставляет некоторых украинцев на оккупированных территориях воевать в составе российской армии против своего собственного народа. Подобные действия могут рассматриваться как военное преступление.

С другой стороны, к концу ноября 2023 года в Украине было выдвинуто около 8 600 обвинений в коллаборационизме против жителей оккупированных или освобожденных территорий. По 941 делу были вынесены судебные решения. Однако во многих случаях люди просто поддерживали работу школ, социальных служб и т. п., - указал Тюрк, что не является преступлением. Верховный комиссар ООН призвал украинские власти сузить определение понятия "коллаборционизм".

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