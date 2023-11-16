Как происходит русификация на оккупированных РФ территориях

Население оккупированных Россией территорий Украины живет в реальности, в которой процветают пытки, принуждение, культурная ассимиляция и военная индоктринация. На территории, где, по оценкам ООН, может жить около 11 миллионов человек, Россия и оккупационные власти создали для людей систему, в которой получение базовых услуг - доступа к еде, образованию, работе, здравоохранению и жизненно важным лекарствам, а также пенсиям или имуществу - зависит от принятия ими власти России и наличия паспорта РФ.

К такому выводу пришла команда журналистов из ряда европейских общественно-правовых СМИ под эгидой "Европейского вещательного союза" (ЕВС, EBU), которая в течение нескольких месяцев собирала и анализировала репортажи с места событий, показания экспертов, официальные сообщения российских властей и описания жизни украинцев в условиях оккупации РФ из первых уст. Их исследование под названием "Русификация в оккупированной Украине" опубликовано в четверг, 16 ноября. Исследователи считают, что собранные данные свидетельствуют о нарушениях норм международного права, а в некоторых случаях - о возможных военных преступлениях.

Преступная мобилизация на оккупированных территориях

"Есть одно очень важное последствие этого навязанного российского гражданства, - говорит Екатерина Рашевская, юрисконсульт "Регионального центра прав человека" в Киеве. - Эти люди теперь вынуждены служить в российских вооруженных силах, и именно поэтому это является военным преступлением".

По данным Минобороны России, из 300 тысяч мужчин, мобилизованных осенью 2022 года для участия в войне против Украины, 80 тысяч были из оккупированной РФ Донецкой и Луганской областей. Между тем внутренне перемещенные лица, которые недавно выехали из Херсона и Запорожья, сообщают, что местные оккупационные военкоматы начинают вызывать мужчин призывного возраста.

Давление на людей для получения ими российских паспортов усилилось после подписания в апреле этого года президентом РФ нового закона, согласно которому жители (оккупированных РФ территорий Украины. - Ред.), которые не получат гражданство РФ до июля 2024 года, будут считаться "иностранцами или лицами без гражданства" и подлежат депортации. А "руководитель" оккупационной администрации в самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин в июне этого года поручил изучить вопрос создания центров содержания "иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы территории РФ, депортации или реадмиссии".

"В международном гуманитарном праве существуют очень четкие правила относительно того, что может и чего не может делать страна-оккупант", - прокомментировал ситуацию Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. "Положение гражданского населения должно быть там (на оккупированных территориях. - Ред.) заморожено, (они должны получить. - Ред.) статус защиты, - добавил Карлос Кастресана, судебный эксперт по международному гуманитарному праву, который работал в нескольких комиссиях ООН по правам человека. - Вы не можете изменить гражданство людей, вы не можете изменить их территорию, вы не можете вывезти тех, кто был на территории, которая была их домом, и переместить их против их воли куда-то в другое место. И вы не можете разместить свое население на территориях, которые вы оккупировали".

Первой мишенью паспортизации становятся наиболее беззащитные

Исследователи указывают, что паспортизация - это лишь один из инструментов, которые Кремль использует через свою марионеточную власть для "русификации" оккупированных территорий на востоке Украины. "Это многогранная стратегия, направленная на то, чтобы превратить население в россиян, используя рычаги влияния во всех сферах жизни", - говорится, в частности, в исследовании.

Журналисты отмечают, что жители оккупированных РФ территорий сталкиваются с давлением с обеих сторон - как оккупационной власти, так и Украины, ведь у них есть выбор "между двух зол: противостоять колоссальному российскому государству или рисковать быть обвиненным в сотрудничестве с оккупантами". Ведь в Украине действуют строгие законы, предусматривающие наказание за действия, которые считаются государственной изменой или коллаборацией с врагом. Впрочем, получение российского гражданства под принуждением коллаборацией в Украине не считается.

Мишенью российской паспортизации становятся наиболее беззащитные группы населения - в частности, пожилые люди, которые живут одни или в специальных учреждениях. Также зафиксированы случаи, когда людям отказывали в предоставлении гуманитарной помощи во время наводнения, вызванного подрывом плотины Каховской ГЭС, или в предоставлении жизненно необходимых лекарств, таких как инсулин, если они не имели российских паспортов. "Без российского паспорта не предоставляется пенсия, без российского паспорта не предоставляется еда, а о медицинских услугах речь даже не идет", - рассказывает председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко. "Когда человек заболевает на аннексированных территориях, наличие правильного гражданства может буквально повлиять на то, выживете вы или умрете", - отмечают в своем исследовании журналисты.

Систематическое применение пыток

Но даже наличие российского гражданства не гарантирует мирной жизни, ведь, согласно новому законодательству РФ, нелояльных лиц с паспортами РФ тоже могут выслать или депортировать, например, за критику "специальной военной операции", как в РФ официально называют войну против Украины. Артем Петрик, который жил под властью России в оккупированном Херсоне, рассказывает о полном отсутствии места для инакомыслия. "Первоочередными мишенями были семьи украинских солдат, полицейских, судей, журналистов, учителей и, конечно же, ученых, прежде всего историков. Если вы хотите поддерживать или демонстрировать украинскую идентичность, у вас будут большие проблемы: заключение, смерть, пытки", - рассказал мужчина.

Независимая международная комиссия ООН в своем докладе в конце октября 2023 года констатировала "широкое и систематическое применение пыток российскими властями" в Украине, что может быть приравнено к преступлениям против человечности. "Пытки доходили до смерти", - говорит Леонид Ремига, главный врач Херсонской городской клинической больницы. Он был арестован в сентябре 2022 года и доставлен в СИЗО, где, по его словам, сам стал жертвой пыток, а также оказывал медицинскую помощь другим задержанным, подвергшимся пыткам. "Пытки проводились с большим мастерством, физическим насилием, - вспоминает он. - Били палкой по коленям, пальцам, рукам, ребрам и так далее. Я оказывал помощь этим людям, как врач я видел, что все они были избиты, в синяках и в крови".

Образование: воспитание в духе госпропаганды РФ

"Они сказали, что если мы не позволим нашим детям ходить в эту школу, они заберут их и лишат нас родительских прав", - рассказала журналистам Людмила (имя женщины изменено. - Ред.), которой удалось выехать с оккупированных территорий и которая сейчас находится в центре для внутренне перемещенных лиц в Запорожье.

Журналисты отмечают, что 1 сентября 2023 года 1250 школ начали новый учебный год на оккупированных РФ территориях. При этом в учебном процессе используются наспех написанные учебники истории, которые в международной правозащитной организации Amnesty International охарактеризовали как "вопиющую попытку незаконной индоктринации школьников". "Это чрезвычайный инструмент пропаганды, трансформации и уничтожения культуры, уничтожения знаний, уничтожения истории, - говорит генеральный секретарь Amnesty International (AI) Агнес Калламар. - Это путь к многочисленным нарушениям (прав) детей и взрослых".

Последний раздел этого учебника, в котором говорится о войне против Украины, является попыткой убедить будущих призывников в том, "почему надо идти на войну", убеждена Наталья Арлаускайте, профессор политологии и международных отношений в Вильнюсском университете.

Еще одним новым элементом российской школьной программы 2023 года для детей от 16 лет является возвращение курса базовой военной подготовки, восстановленного с советских времен. "Проводится много содержательных бесед с представителями ФСБ, с представителями военно-патриотических движений. Детей заставляют посещать эти движения, такие как "Юнармия" (российское детско-юношеское военно-патриотическое движение. - Ред.), родителей заставляют отдавать детей в кадетские классы", - рассказывает Рашевская из "Регионального центра прав человека".

Для родителей, которые хотят сохранить украинскую идентичность своих детей, единственным выходом являются тайные онлайн-уроки, которые представляют серьезный риск для тех, кто принимает в них участие. "Россия также очень жестко обращается с теми, кто осмеливается ставить под сомнение такое написание или прочтение истории, - говорит генсекретарь AI Агнес Калламар. - Украинцев могут арестовать на основании приложений, которые они имеют на своем мобильном телефоне. Если это приложение, которое позволяет детям получать доступ к онлайн-образованию, которое проводят украинцы и по украинским учебным программам, это рассматривается как попытка инакомыслия, попытка отличаться от других, отвергнуть пропаганду, и на этом основании люди оказываются в тюрьме и произвольно содержатся под стражей".

Кроме того, правозащитники фиксируют и "колонизацию" Восточной Украины Россией, поскольку туда организуется массовое переселение россиян, как это ранее осуществлялось в Крыму, но в меньших масштабах из-за ситуации с безопасностью. "Пока Россия и Украина ведут войну на истощение на фронтах, миллионы людей в контролируемом Россией сухопутном коридоре между Крымом и Луганском каждое утро просыпаются в реальности, где действуют российские правила. Нарушить или проигнорировать эти правила - и выжить может быть трудно", - заключают исследователи.

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