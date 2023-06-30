Путь заключенных из Херсона: оккупация, депортация, совобода

Полгода назад военные РФ вывезли из колоний занятой ими Херсонщины около 2000 заключенных. Украина считает это незаконной депортацией, а в РФ заключенных преследуют за незаконное пересечение ими границы.

Свой третий тюремный срок Александр С. получил осенью 2018 года за пьяную кражу бензопилы. Для 33-летнего жителя Николаева это была уже восьмая судимость, поэтому приговор Баштанского райсуда был строг: несмотря на незначительный ущерб и раскаяние, подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы.

В Северной исправительной колонии №90 на окраине Херсона Александр и встретил российское вторжение в марте 2022 года. "Зашло руководство из "русского мира", более половины нашей тюремной администрации переобулась и начала с ними сотрудничать. Только единицы уехали. Ну и мы остались", - вспоминает он в телефонном разговоре с DW.

Строгий режим и туберкулез вместо свободы

Тогдашнего начальника колонии Евгения Соболева Служба безопасности Украины (СБУ) и прокуратура Херсонской области разыскивают уже больше года по обвинению в госизмене - сотрудничая с оккупационной администрацией, он впоследствии возглавил местное управление российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Несколько рядовых инспекторов колонии, оставшихся в Херсоне после освобождения города украинскими войсками в ноябре 2022 года, уже получили обвинительные приговоры за коллаборационизм или находятся под следствием.

Александр С. утверждает, что с переходом зоны под контроль россиян режим стал более строгим: участились обыски, заключенных могли избить за грубое слово в сторону конвоира, постоянно угрожали - особенно доставалось осужденным ветеранам силовой операции в Донбассе. "В первые дни все обсуждали, как попасть в Украину (на подконтрольные Киеву территории. - Ред.): бежать или просить об эвакуации? Тогда они (российская администрация. - Ред.) начали дергать "смотрящих" (лиц, которые из-за своего статуса в криминальном мире пользуются авторитетом среди других заключенных. - Ред.), через них передавали: "Сидите тихо, потому что никто с вами шутить не будет - зайдут военные с автоматами и всех перестреляют", - делится он.

Тюрьмы и колонии в правобережной части Херсонской области пустуют с осени 2022 года Фото: Igor Burdyga/DW

Первые полгода судьба заключенных оставалась неопределенной - правозащитники из организаций на подконтрольных украинскому правительству территориях поддерживали с ними связь и даже передавали гуманитарную помощь, впрочем, добиться освобождения не могли. Российская же администрация колоний и тюрем отказывалась отпускать на свободу даже тех заключенных, у кого истекал срок наказания.

В октябре 2022 года Александра С. и других узников колонии №90 вывезли на левобережье Днепра, рассказывает он. В Голопристанской колонии №7 в Херсонской области, где последние 35 лет лечили осужденных, больных туберкулезом, были, по утверждению Александра, собраны узники со всей Херсонщины, а также из еще одной "туберкулезной" зоны на занятой военными РФ части Николаевщины (всего, по разным оценкам, около 2000 человек) - в помещениях, рассчитанных на пятьсот человек.

С началом контрнаступления украинской армии в Херсонской области, вспоминает Александр С., заключенных повезли дальше - сперва в Крым, а затем в Россию: "Везли двое суток, в Симферополе в новом СИЗО встречали нацгвардейцы и бойцы "ДНР", избили основательно, особенно если на украинском с ними разговаривать. А на следующий день повезли в Краснодар". Там он заболел открытой формой туберкулеза и убежден, что заразился именно в бараках Голопристанской колонии или во время этапа. Поэтому из Краснодарской колонии №2 Александра, по его словам, почти сразу перевели в местную "туберкулезную зону" - там он лечился следующие месяцы, хотя срок его наказания к тому времени уже истек.

В Украине расследуют незаконную депортацию заключенных

Точное количество заключенных, вывезенных из оккупированных Херсонской и Николаевской областей осенью 2022 года, до сих в Украине не подсчитали. Правозащитники, опираясь на информацию от украинской пенитенциарной службы, говорят более чем о 2500 человек - именно столько отбывало наказание в колониях Херсонщины и Николаевщины до начала полномасштабного вторжения России.

Прокурор Херсонской областной прокуратуры Павел Мошковский в разговоре с DW называет несколько меньшие цифры - от 1700 до 2000 человек. Он расследует вывоз заключенных как принудительную депортацию и нарушение законов и обычаев войны. "Расследование ведется заочно, пока подозреваемые не установлены, даже копии какого-либо приказа о вывозе заключенных у нас нет, - признает он. - Хотя, вероятнее всего, если такой приказ был, то его отдали руководители российской ФСИН".

Во время оккупации в херсонских тюрьмах не хватало мест для задержанных по за сопротивление военным РФ Фото: Igor Burdyga/DW

Так же до конца не ясен и смысл депортации - российские тюремщики и местные коллаборанты не объясняли причины перемещений заключенным, с которыми общалась DW или правозащитники. "Руководство колоний в Краснодарском крае тоже не понимало до конца, что с нами делать, и время от времени говорило, что нас сюда не звали", - добавляет Александр С.

Видимо, российская тюремная служба провела своеобразную "эвакуацию" арестантов накануне контрнаступления украинской армии - план на случай боевых действий вблизи колоний должен быть у каждого регионального управления по исполнению наказаний, поясняет в разговоре с DW Анна Скрипка, юрист общественной организации "Защита заключенных Украины".

Подобный план должен быть и у украинской пенитенциарной службы, впрочем, в феврале 2022 года к нему не прибегли, сообщила ранее DW замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая. "Украинская система исполнения наказаний была ответственна за этих людей, ограниченных в свободе. И она этих людей бросила в оккупации", - констатирует прокурор Мошковский.

Павел Мошковский Фото: Igor Burdyga/DW

При посредничестве правозащитных организаций, поддерживающих связь с украинскими заключенными через собственные неформальные каналы, он вот уже полгода собирает показания и изучает географию депортации: заключенных с украинского юга распределили по колониям Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Воронежской областей РФ. Несколько приговоренных к строгому режиму, вероятно, оказались в лагерях Мордовии, предполагает Анна Скрипка. С такими лицами, по ее словам, обычно нет даже опосредованной связи, администрация пытается изолировать украинцев внутри колонии.

Прокурор Павел Мошковский говорит, что наиболее ценные показания собрал в Украине в ходе бесед с теми заключенными, которым удалось вернуться из российских колоний после окончания срока наказания. Но путь домой для депортированных оказался очень сложным.

Штраф за "незаконное пересечение границы" РФ

За месяцы оккупации и уже после нее правозащитники фиксировали попытки выдавать украинским заключенным российские паспорта, привлекать их к так называемым "референдумам" о присоединении к РФ и даже вербовать в российскую армию и частные военные компании. Впрочем, большого успеха в этом у россиян не было, убеждена Анна Скрипка. "К нам приходили вербовщики от "вагнеров" в краснодарских колониях. Но мало кто согласился, у большинства сроки были небольшие - за такое не стоит брать в руки оружие, да еще против своих граждан", - делится Александр С.

Срок его наказания истек в декабре 2022 года, но из российской колонии заключенного выпустили лишь в апреле - после завершения курса лечения от туберкулеза. При освобождении он, по собственному признанию, получил остатки личных вещей, гражданскую одежду, немного денег и справку об освобождении из Голопристанской колонии №7, датированную 24 марта.

У ворот колонии Александра, вспоминает он, уже ждали российские полицейские. "Я сначала думал их как-то стороной обойти, но подходят, говорят: "Саша, мы за тобой". Отвезли в участок и составили протокол о незаконном пересечении российской границы - будто я сам ее переходил! Суд оштрафовал меня на две тысячи рублей за нарушение правил миграции и велел депортировать!" - с возмущением восклицает Александр С.

Херсонская исправительная колония №90 пустует с осени 2022 года Фото: Igor Burdyga/DW

Но это еще не означало, что можно вернуться домой. После вторжения РФ в Украину, объяснила DW Айдана Федосик, исполнительный директор UnMode, депортация из РФ нарушителей российского миграционного законодательства и просто, по выражению Федосик, "нежелательных" украинцев, например, бывших осужденных, стала практически невозможной.

UnMode - правозащитная организации, имеющая широкую сеть контактов в тюрьмах России, Украины, Грузии, Молдовы и Кыргызстана. По данным UnMode, таких украинцев начали отправлять в Центры временного содержания иностранных граждан - места ограничения свободы, где условия чуть лучше тюремных. В этих миграционных центрах разрешено, например, носить гражданскую одежду и пользоваться интернетом и мобильной связью, но покидать его мигранты не могут.

Херсонские заключенные, которых с января 2023 года выпускали из российских колоний после окончания срока наказания, почти всегда попадали в такие миграционные центры. Их возвращение на родину было предметом январских переговоров между омбудсменами Украины и РФ, рассказали правозащитники. Ситуация осложняется тем, что многие депортированные в РФ заключенные не имели с собой украинских паспортов - а без него уехать из России крайне сложно. Только в нескольких исключительных случаях освобожденным удалось воспользоваться единственным полуофициальным пунктом пересечения российско-украинской границы в Сумской области, в других случаях правозащитники строили обходные маршруты через третьи страны.

Возвращение домой - напрямую или через третьи страны

"Сперва лучшим нам казался путь через Латвию, им пользовались многие "гражданские" украинцы, которые выезжали из России или оккупированных территорий. Впрочем, тамошние пограничники оказались суровыми - в феврале латвийский спецназ остановил группу из 14 "херсонцев" и вернул их обратно, потому что все они вроде как преступники. Российские миграционщики отвезли их снова в центр временного содержания", - продолжает Айдана Федосик. В июне UnMode сообщала о новом инциденте на латвийской границе - на этот раз шесть бывших херсонских заключенных три дня зря ждали разрешения на пересечение границы, будучи прикованными друг к другу в автобусе.

С февраля организация пытается доставлять домой отбывших срок наказания украинских заключенных через территорию Грузии, где имеет свое представительство. Там граждане Украины могут дождаться, пока консульство выдаст им удостоверение личности для возвращения домой - так называемые "белые паспорта". Почти два месяца ждет такой документ и Александр С.

В целом за первые пять месяцев 2023 года, по оценкам правозащитников, из российских тюрем и колоний вышли до сотни депортированных херсонских заключенных, однако около половины из них до сих пор находятся в миграционных центрах на территории РФ. Начиная с мая "Защита заключенных Украины" фиксирует новую тенденцию: ранее депортированных арестантов, еще не отбывших сроки наказания, начали переводить обратно на оккупированные территории - снова сопровождая перемещение избиениями и издевательствами. Так, небольшие группы заключенных перевели в Керченскую исправительную колонию №126 и новую колонию, построенную вблизи пункта пропуска Чонгар на границе Херсонщины и Крыма.

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