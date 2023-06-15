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Авиаперелеты между РФ и Грузией. Что изменилось за месяц?

Башир Китачаев
1 ч. назад

Получила ли Грузия обещанные властями жкономические дивиденды от возобновления прямых авиарейсов Москва - Тбилиси, или это был лишь символический шаг навстречу Кремлю, выясняла DW.

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Тбилисский международный аэропорт
Тбилисский аэропортФото: Nicolo V. Malvestuto/Sopa/Zuma/picture alliance

Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 15 июня запускает транзитные рейсы из Москвы через Тбилиси в пять европейских стран - Австрию (Вена), Грецию (Салоники), Италию (Милан), Кипр (Ларнака) и Францию (Париж). Прямое авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное в 2019 году, было восстановлено месяц назад, что вызвало волну недовольства со стороны Евросоюза и части грузинского гражданского общества.

Представители последнего, а также местная оппозиция обвинили власти страны в сближении с Москвой, что по их мнению, угрожает евроинтеграции, а первый российский самолет в аэропорту Тбилиси был встречен шумной акцией протеста. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили аргументировал необходимость возобновления авиасообщения экономической выгодой для страны. DW выясняла, что оно принесло Грузии через месяц после начала полетов.

Получила ли Грузия дивиденды от авиасообщения с РФ?

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на воздушные авиаперевозки в Грузию, который был введен в 2019 году из-за массовых антироссийских протестов в Тбилиси. Также он отменил визовый режим для грузинских граждан, действовавший с 2000 года. Через пять дней после появления указа Путина агентство гражданской авиации Грузии выдало российской авиакомпании "Азимут" разрешение на осуществление рейсов по маршруту Москва - Тбилиси. Позже к "Азимуту" присоединились компания Red Wings и грузинская Georgian Airways.

Ираклий Кобахидзе
Ираклий КобахидзеФото: Vano Shlamov/AFP/Getty Images

Власти в Тбилиси мотивировали целесообразность восстановление авиасообщения с Москвой "прагматической политикой". Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что от налаживания прямых авиарейсов в Россию и отмены визового режима выиграет "один миллион грузин" живущих в РФ. Ряд СМИ и экспертов поставили под сомнения эту цифру. Кроме того, власти указывали на экономическую выгоду от роста числа российских туристов, посещающих Грузию. "Мы ожидаем от туризма эффекта порядка 300-400 млн долларов, который можно назвать эффектом перелетов", - сообщил 15 мая министр экономики Леван Давиташвили.

О том, что из этих надежд через месяц после возобновления авиасообщения сбылось, а что - нет, правительство не пока представило какой-либо информации. А представители правящей партии "Грузинская мечта" на вопросы DW не ответили.

"Не думаю, что это окажет какое-то серьезное влияние на нашу экономику"

В свою очередь, профессор экономики Свободного университета в Тбилиси Гига Бединеишвили считает, что возобновление авиасообщения с Россией не может принести Грузии существенную выгоду: "Я не думаю, что это окажет какое-то серьезное влияние на нашу экономику. Она получила куда больше от того, что последовало за вторжением РФ в Украину: увеличение транзита грузов в Россию, рост товарооборота и массовая эмиграция россиян в Грузию".

Самолет авиакомпании Georgian Airways
Глава Georgian Airways пока недоволен заполняемостью рейсов из РФ в ГрузиюФото: Markus Mainka/picture alliance

О значимых доходах от прямых авиарейсов в Россию сложно говорить из-за относительно небольшого количества проданных на них билетов. Директор Georgian Airways Тамаз Гаиашвили недоволен заполнением рейсов Москва - Тбилиси. "Загруженность примерно 40%. Ожидания были иными", - рассказал он изданию "Эхо Кавказа". В ответ российские туристы жалуются на дороговизну авибилетов в Тбилиси, которые стоят в среднем 450-550 долларов в один конец. По их словам, дешевле летать в Армению или Турцию, ведь билеты на прямые рейсы до Еревана и Стамбула можно приобрести в среднем за 200-250 долларов.

Между тем профессор-экономист Бединеишвили полагает, что куда большее значение для Грузии имеет резкий рост экспорта в Россию, а также в такие страны, как Армения и Казахстан, которые, по его мнению, далее реэкспортируют эти товары в РФ. Увеличение доходов от туризма и массовой миграции россиян профессор считает краткосрочной выгодой. В нынешней геополитической ситуации, когда Запад пытается экономически изолировать Россию, сложно предсказать, какое влияние на экономику Грузии окажут прямые авиарейсы в РФ в долгосрочной перспективе, но в данный момент о какой-либо серьезной прибыли речи быть не может, констатирует Бединеишвили.

Символ сближения России и Грузии?

Возобновление авиасообщения с Россией вызвало критику со стороны активной части гражданского общества Грузии. Его представители обвиняли власти страны в очередной попытке сблизиться с Россией и срыве евроинтеграции, а первый российский самолет в аэропорту Тбилиси встретили акцией протеста. Митинги прошли также у офиса авиакомпании Georgian Airways.

Организатор митинга, глава оппозиционной партии "Дроа", экс-депутат парламента Элене Хоштария предупреждает, что, восстанавливая авиасообщение с Россией, Грузия рискует снова не получить статус страны-кандидата в члены ЕС и даже попасть под санкции Запада. "Мы много лет работали над тем, чтобы уменьшить зависимость Грузии от политизированного и непредсказуемого российского рынка. Вместо укрепления экономического сотрудничества с Евросоюзом и США правительство "Грузинской мечты" подчинило России почти все отрасли экономики Грузии", - возмущается Хоштария.

А глава крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия подчеркивает, что полеты между Москвой и Тбилиси были возобновлены без учета мнения большинства грузинских граждан. Согласно опросам, 85% их выступают за вступление Грузии в Евросоюз. "Проблема заключается не в самих авиарейсах, а в том, что Грузия вошла в ряды немногочисленных стран, которые стали теснее сотрудничать с Москвой. Грузины же получили от России безвизовый режим в качестве подарка за "хорошее поведение", - заключил Мелия.

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