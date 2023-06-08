Гарибашвили - Шольц: что в повестке дня встречи

Грузия не находится в фокусе внешнеполитического внимания Берлина, но главам правительств двух стран есть что обсудить во время переговоров в ведомстве федерального канцлера 9 июня.

В пятницу, 9 июня, на встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Берлин прибудет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Пресс-конференции по итогам переговоров не будет, да и германо-грузинские отношения в настоящий момент находятся явно не в фокусе внешнеполитического внимания Берлина.

Официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) честно признался, что он "не в теме", когда корреспондент DW попросил его хотя бы в общих чертах оценить состояние отношений между двумя странами. А вот Ираклий Гарибашвили со своей стороны уверен, что у него с Шольцем будет "очень интересный и содержательный разговор". Им в самом деле есть что обсудить.

Грузия идет на сближение с Россией?

В прошлый раз Олаф Шольц и Ираклий Гарибашвили встречались в феврале. С тех пор многое изменилось. Россия фактически ввела безвизовый режим для граждан Грузии, а Грузия не только возобновила авиасообщение с РФ, но и начала транзитные полеты в Европу для россиян, в то время как Евросоюз ввел санкции против российских авиакомпаний. В марте грузинские власти пытались принять закон об "иностранных агентах" по типу российского, хотя и были вынуждены отказаться от этой затеи из-за массовых протестов.

Между РФ и Грузией восстановлено авиасообщение Фото: Getty Images/AFP/V. Shlamov

А на прошлой неделе Гарибашвили удивил и саму Грузию, и ее западных партнеров, когда на Форуме по глобальной безопасности в Братиславе, фактически повторяя пропагандистский тезис Кремля, заявил, что Россия начала войну против Украины из-за "расширения НАТО".

В Берлине, однако, не склонны драматизировать ситуацию. Здесь регистрируют тенденцию на сближение между Тбилиси и Москвой, но не видят в этом повода для повышенного беспокойства. Грузинское правительство проводит такую политику не из убеждения, а из оппортунизма, из стремления удержаться у власти, считают в Берлине. Кроме того, подчеркивают источники DW в правительственных кругах ФРГ, курс на сближение с Москвой критикует президент страны Саломе Зурабишвили, он вызывает отторжение, протесты населения.

Евросоюз хочет знать, куда движется Грузия. Взгляд из Тбилиси

Официально грузинские власти не отказываются от планов вступить в Евросоюз. Но если прошлая встреча Шольца и Гарибашвили была скорее обменом дипломатическими формальностями, то 9 июня речь пойдет о конкретных шагах Грузии на пути евроинтеграции, уверен политический аналитик Гия Нодия.

"Грузинские власти ведут себя так, будто им все равно, получит страна статус кандидата в ЕС или нет. Высшие чиновники Евросоюза могут быть в замешательстве от действий и заявлений премьер-министра и других представителей власти. Вероятно, Шольц захочет выяснить, насколько серьезно Гарибашвили настроен двигаться к Евросоюзу", - отметил аналитик.

Подавляющее большинство грузин поддерживают план вступления в ЕС Фото: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture alliance

Депутат парламента Грузии, председатель оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе тоже считает, что речь пойдет о евроинтеграции Грузии и пророссийской риторике ее властей. "85 процентов грузинских граждан поддерживают курс на вступление страны в Евросоюз, в то время как "Грузинская мечта" двигает страну в сторону России. Очень важно, чтобы канцлер Олаф Шольц сформулировал четкое послание грузинскому народу о том, что должна сделать страна, чтобы вступить в Евросоюз. Мы надеемся, что заявления будут сделаны так, чтобы власти не могли ими манипулировать и дезинформировать общество", - сказал Вашадзе в интервью DW. По словам депутата, власти сознательно саботируют евроинтеграцию и не выполнили ни одной рекомендации Еврокомиссии для вступления в ЕС.

Беженцы из "безопасной" Грузии и рост экспорта из ФРГ

Но в повестке дня германо-грузинских отношений - не только тема евроинтеграции. В последние годы Грузия уверенно входят в десятку стран, граждане которых чаще всего ходатайствуют в Германии об убежище. В прошлом году число грузин - соискателей убежища в ФРГ было выше, чем выходцев из Ирана, Сомали и Эритреи.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

В мае этого года в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF) находились на рассмотрении 4310 заявлений грузин с просьбой об убежище. Убежище в том месяце не получил никто, одному человеку дали временную защиту, еще 12 получили статус, препятствующий депортации.

В ближайшее время немецкие власти намерены включить Грузию в число так называемых "безопасных стран происхождения". Это будет означать, что грузины фактически лишатся возможности получить в Германии убежище, а их заявления будут рассматривать - и соответственно отклонять - в ускоренном порядке. Более того, иностранцев, прибывающих в Германию транзитом через Грузию, будут, скорее всего, туда же и возвращать: просите, мол, убежище у властей "безопасной" Грузии.

Еще одна тема - резко возросший товарооборот между Германией и Грузией, особенно поставки из ФРГ. В 2022 году немецкий экспорт в Грузию (в первую очередь автомобилей) увеличился на 53,6%, за январь - март 2023 года - на 92,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Это не столь стремительный рост экспорта, как в Киргизию (+949,4%), Армению (+171,8%) или Таджикистан (+154,1%), но и в отношении Грузии есть подозрения, что она участвует в схемах по обходу санкций, введенных ЕС против России за ее агрессию против Украины.

Кто принимает решения в Тбилиси?

Гела Васадзе Фото: DW/Oganjanyan

Политолог Гела Васадзе убежден, что на встрече в Берлине 9 июня лидеры Германии и Грузии снова обменяются только формальными заявлениями. По его словам, канцлеру Шольцу следует разговаривать не с Ираклием Гарибашвили, а с Бидзиной Иванишвили - миллиардером, экс-премьером, создателем партии "Грузинская мечта", человеком, которого называют теневым правителем Грузии".

"Вероятнее всего, Шольц хочет понять планы грузинских властей. Хотят ли они дальше делать деньги с русскими, или они хотят в Евросоюз и стать там второй Венгрией. Но понять все это из разговора с Гарибашвили, который лишь формально руководит страной, вряд ли удастся. Им нужно говорить с Бидзиной Иванишвили. В этом - трагедия Грузии: решения принимают те, кто не наделен формальной властью", - сказал Васадзе. В то же время, считает он, Иванишвили и "Грузинская мечта" не против вступить в ЕС, чтобы получить доступ к деньгам европейских фондов, не жертвуя бизнесом с Россией.

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