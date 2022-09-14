Премьер-министр Грузии посетил Берлин

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил в среду, 14 сентября, с официальным визитом Берлин, где провел встречи с президентом и канцлером Германии. Это первый визит 40-летнего Гарибашвили в Берлин с момента вступления в должностьглавы правительства Грузии.

Перед визитом в ведомство канцлера премьер-министр Грузии побывал во дворце Бельвю, где его принял президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Оттуда он направился в ведомство канцлера, где его встречала рота почетногоо караула.

Анонсируя визит, ведомство федерального канцлера Германии описало повестку дня переговоров лишь в общих словах: двустороннее сотрудничество, международная безопасность и последствия российского вторжения в Украину, экономика и энергетическая политика. Как стало понятно в ходе пресс-конференции, за скобками пресс-релиза остался главный вопрос, волнующий грузинское общество - перспективы вступления в Евросоюз, которое особенно важно для страны на фоне российского вторжения в Украину.

Грузия подтверждает стремление вступить в ЕС

Правительство Грузии подало заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года. Однако в начале лета Еврокомиссия отказала Грузии в предоставлении статуса страны-кандидата в ЕС, сформулировав 12 пунктов, которые следует проработать грузинским властям перед подачей повторной заявки.

В ходе пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) еще раз заверил своего грузинского коллегу в том, что Германия всячески поддержит Грузию в ее стремлении интегрироваться в ЕС. Шольц анонсировал расширение германо-грузинского сотрудничества в энергетической сфере и выделение дополнительных средств для инвестиций в энергосектор Грузии, однако не назвал никаких сумм.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил правительство Германии за многомиллионную помощь. И напомнил о том, что еще в 2008 году Грузия стала жертвой военной агрессии со стороны России, и с тех пор порядка 20 процентов ее территории находятся под контролем России. По его словам, в 2023 году Грузия станет страной-партнером берлинской туристической выставки ITB, одной из крупнейших в мире встреч трэвел-индустрии - и пригласил канцлера приехать в Тбилиси.

Отвечая на вопрос об эскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха, Шольц назвал конфликт "бессмысленным" и призвал Армению и Азербайджан отказаться от дальнейших боевых действий и решить конфликт путем переговоров.

"Германия активнее всех поддерживает Украину"

Впрочем, немецких журналистов волновали гораздо более животрепещущие вопросы, связанные с войной в Украине, - поставка тяжелого вооружения Киеву и телефонный разговорШольца с Путиным, первый за несколько месяцев.

Канцлер еще раз подчеркнул, что Германия входит в число стран, которые активнее всех поддерживают Украину - как финансово, так и вооружениями, и прежде всего - системами ПВО. Однако, напомнил Шольц, Германия не станет действовать в одиночку и не отправит в Украину танки первой, не дожидаясь совместного решения остальных стран коалиции, поддерживающей Украину. При этом две другие партии, входящие в правящую в Германии коалицию - либералы и "зеленые" - все громче настаивают на том, чтобы ФРГ взяла на себя роль лидера и поддержала бы Украину танками, не дожидаясь решений правительств других стран.

А в том, что касается полуторачасового разговора с Путиным, о котором было объявлено накануне, то Шольц сказал журналистам, что не увидел у российского президента ни малейших готовности признать, что решение о начале боевых действий в Украине было ошибочным.

Несмотря на это, канцлер Германии считает важным регулярно беседовать с президентом России и призывать его вывести войска с территории соседнего государства.

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