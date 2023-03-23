Бербок: Германия поддерживает европейскую перспективу Грузии
Ольга Лебедева
14 мин. назад
Глава МИД ФРГ отправилась с визитами в Северную Македонию и Грузию. Перед вылетом она заявила о необходимости соблюдать демократические стандарты, свободу СМИ и общественных дискуссий.
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Германия поддерживает европейскую перспективу Грузии, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbok). Вылетая с визитом в Северную Македонию и Грузию, она указала, что в своей поездке хочет продемонстрировать, что Берлин твердо стоит на стороне грузинского народа, выступающего за евроинтеграцию и против сближения с Москвой, передает в четверг, 23 марта, корреспондент DW.
Переговоры в Тбилиси: необходимые шаги для Грузии
Бербок подчеркнула, что грузины имеют четкую цель - вступление в Евросоюз. "В последние недели они размахивали флагом ЕС на улицах Тбилиси, демонстрируя в защиту плюрализма и верховенства закона", - напомнила она. Немецкий министр указала на попытки сбить страну с проевропейского курса, за который выступает подавляющее большинство ее граждан, а также на давление как в самой Грузии, так и извне.
"С правительством в Тбилиси я буду говорить о том, какие шаги стране необходимо еще предпринять, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС. Помимо соблюдения демократических стандартов, речь идет, в особенности, о свободе СМИ, поддержании деятельного гражданского общества и уважительных общественных дебатах - даже при иногда различных точках зрения", - отметила далее Бербок. Она подчеркнула, что эти ценности объединяют ЕС, и "никаких сокращений и скидок здесь не может быть".
Кроме того, министр иностранных дел Германии заявила о месте Северной Македонии, как и других партнеров на Западных Балканах в Европейском Союзе. "Все участники процесса расширения ЕС осознают, что поставлено на карту: будущее в европейской семье, регион со стабильным благосостоянием и миром, самоопределение", - указала она.
Сейчас официальными кандидатами на членство в ЕС являются Украина, Молдова, Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория и Турция. Однако ни для одной из этих стран сроки вступления в ЕС не определены.