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Анналена Бербок
Анналена БербокФото: Janine Schmitz/photothek/IMAGO
ПолитикаГермания

Бербок: Германия поддерживает европейскую перспективу Грузии

Ольга Лебедева
14 мин. назад

Глава МИД ФРГ отправилась с визитами в Северную Македонию и Грузию. Перед вылетом она заявила о необходимости соблюдать демократические стандарты, свободу СМИ и общественных дискуссий.

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Германия поддерживает европейскую перспективу Грузии, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbok). Вылетая с визитом в Северную Македонию и Грузию, она указала, что в своей поездке хочет продемонстрировать, что Берлин твердо стоит на стороне грузинского народа, выступающего за евроинтеграцию и против сближения с Москвой, передает в четверг, 23 марта, корреспондент DW.

Переговоры в Тбилиси: необходимые шаги для Грузии

Бербок подчеркнула, что грузины имеют четкую цель - вступление в Евросоюз. "В последние недели они размахивали флагом ЕС на улицах Тбилиси, демонстрируя в защиту плюрализма и верховенства закона", - напомнила она. Немецкий министр указала на попытки сбить страну с проевропейского курса, за который выступает подавляющее большинство ее граждан, а также на давление как в самой Грузии, так и извне.

"С правительством в Тбилиси я буду говорить о том, какие шаги стране необходимо еще предпринять, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС. Помимо соблюдения демократических стандартов, речь идет, в особенности, о свободе СМИ, поддержании деятельного гражданского общества и уважительных общественных дебатах - даже при иногда различных точках зрения", - отметила далее Бербок. Она подчеркнула, что эти ценности объединяют ЕС, и "никаких сокращений и скидок здесь не может быть".

Кроме того, министр иностранных дел Германии заявила о месте Северной Македонии, как и других партнеров на Западных Балканах в Европейском Союзе. "Все участники процесса расширения ЕС осознают, что поставлено на карту: будущее в европейской семье, регион со стабильным благосостоянием и миром, самоопределение", - указала она.

Грузии предложена "европейская перспектива"

В начале марта в Грузии прошли массовые протесты против законопроектов об "иностранном влиянии" и "иноагентах", принятых парламентов в первом чтении. В Брюсселе решительно раскритиковали данную законодательную инициативу В результате правящая партия заявила, что отзывает скандальные законопроекты. Около 80 % жителей Грузии поддерживают вступление страны в ЕС. Эта цель записана в грузинской конституции.

Грузия наряду с Украиной и Молдовой подала заявку на вступление в ЕС. В июне 2022 года статус кандидатов был предоставлен Украине и Молдове, но не Грузии - ей был предложен статус "европейской перспективы". "Мы готовы предоставить статус кандидата Грузии, как только приоритеты (условия, предложенные Еврокомиссией. - Ред.) будут реализованы", - заявил глава Совета ЕС Шарль Мишель. Еврокомиссия выдвинула ей список из 12 критериев для дальнейшего продвижения по пути европейской интеграции

Сейчас официальными кандидатами на членство в ЕС являются Украина, Молдова, Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория и Турция. Однако ни для одной из этих стран сроки вступления в ЕС не определены.

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