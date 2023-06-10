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Шольц призвал Грузию провести реформы для сближения с ЕС

Жан Рофе
18 мин. назад

Канцлер ФРГ на встрече с грузинским премьером отметил необходимость в ближайшие недели принять меры для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которые откроют путь к получению статуса кандидата в ЕС.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Берлине 9 июня 2023 года
Олаф Шольц и Ираклий Гарибашвили в Берлине 9 июняФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе переговоров в Берлине заверил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в дальнейшей поддержке на пути его страны в Европейский Союз. Однако он призвал грузинское правительство провести необходимые реформы, сообщил официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) после встречи глав правительств двух стран в пятницу, 9 июня.

Шольц указал Гарибашвили на необходимость "оперативно и с максимальной решимостью" приложить усилия в ближайшие недели для выполнения рекомендаций Еврокомиссии.

Как сообщила в свою очередь пресс-служба правительства Грузии, Гарибашвили ожидает предоставления республике статуса кандидата на вступление в ЕС к концу года.

Реформы для получения статуса кандидата

В то время как Украине и Молдове в июне 2022 года был присвоен статус кандидатов на членство в ЕС, перед Грузией для получения этого статуса было поставлено условие проведения определенных реформ. Среди двенадцати наиболее насущных областей, перечисленных ЕС, - борьба с политической поляризацией, судебная реформа, создание независимого антикоррупционного органа, свобода СМИ и "деолигархизация".

В октябре Еврокомиссия планирует представить отчет, который послужит основой для дальнейших решений относительно более тесного сближения Грузии с Евросоюзом.

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