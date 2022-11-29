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Колючая проволока на заборе тюрьмы в РоссииФото: DW
Права человекаРоссия

СМИ: Украинских заключенных вывезли в 10 колоний РФ

Олег Соколенко
2 ч. назад

ВС РФ при отступлении из Херсонской области вывезли в Россию около 2500 украинских заключенных, пишет издание команды Навального "Сирена". Заключенных разместили в 10 колониях в разных регионах РФ.

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Российские войска при отступлении из Херсонской области вывезли в РФ около 2500 украинских заключенных. Об этом пишет издание команды Алексея Навального "Сирена", ссылаясь на собственные данные, а также на информацию проектов "Русь сидящая" и Gulagu.net.

Согласно этим данным, заключенных из Украины разместили в 10 колониях на территории Краснодарского края, Волгоградской и Владимирской областей. Правозащитники получили несколько сообщений о том, что через месяц украинцев начнут распределять по другим колониям - возможно, для того, чтобы не держать их вместе, или в зависимости от тяжести статей. 

Связь с украинскими заключенными для их близких затруднена по многим причинам - госсайты РФ из-за границы не открываются даже с VPN, отправить ФСИН-письмо или позвонить по системе "Зонателеком" украинцы также не могут - потому что эти сервисы не принимают оплату с украинских карт. В результате обращения рассылают сотрудники "Руси сидящей". В середине ноября родственники заключенных создали чат с российскими и украинскими правозащитниками, сейчас в нем уже около 30 человек.

Украинцы подвергаются в колониях РФ жестокому обращению

По данным правозащитницы Ольги Романовой, украинских заключенных, попавших в ИК-19 Волгоградской области, сильно избили и заперли в пустых бараках. Проект Gulagu.net узнал, что в ИК-14 Краснодара 253 новоприбывшие также были сильно избиты, причем в этом участвовал и начальник колонии. По словам главы Gulagu.net Владимира Осечкина, во время таких экзекуций используются электрошокеры.

Источники также передали правозащитникам, что украинцев в колониях изолируют от россиян, с новоприбывшими работает отдел специального назначения УФСИН. Осечкин считает: это делается для того, чтобы украинские заключенные не смогли передать на волю информацию о том, как с ними обращались. 

"Очень многие из них являются живыми свидетелями грубейших нарушений прав человека, ряда насильственных преступлений, свидетельствами убийств. Они все - либо свидетели, либо пострадавшие", - отмечает глава Gulagu.net.

Украинских заключенных могут использовать в качестве "живого щита"

В Gulagu.net происходящее называют массовым похищением. "Какие были основания всех этих людей, которые находятся под украинскими приговорами, привозить в Россию с территории Украины? Как вообще можно людей из другой страны с приговорами этапировать и содержать в учреждении ФСИН? Они не были в колониях на территории России, они не совершали преступлений здесь. Эту сову ни на какой глобус не натянешь, самый настоящий беспредел", - цитирует "Сирена" слова Осечкина.

Правозащитники также получают сообщения о том, что в Ростовской области колонии "освобождают под нужды "СВО": заключенных россиян увозят, не сообщая родным. Руководство колоний утверждает, что у границы находиться "небезопасно", но юристы полагают,что в эти колонии могут свезти заключенных из Украины. 

"Если их туда на отбывание будут переводить, то нет ли дьявольского плана использовать их как "живой щит"?" - опасаются в "Руси сидящей".

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