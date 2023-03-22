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Сторожевая вышка и колючая проволока в Саратовской туберкулезной больницы №1
Сторожевая вышка и колючая проволока в Саратовской туберкулезной больницы №1 Фото: Filipp Kochetkov/ITAR-TASS/imago images
Права человекаБеларусь

Правозащитник: В тюрьмах России действует "конвейер пыток"

Виктория Власенко
15 мин. назад

Украинские военнопленные подвергаются жестокому обращению в специально созданных лагерях в РФ. Пытки в местах лишения свободы в России носят системный характер, сообщил российский правозащитник в комитете ПАСЕ.

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На территории России создано более 10 военных концентрационных лагерей, в которых содержатся тысячи украинцев. Об этом сообщил российский правозащитник, основатель общественного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин во время слушаний правового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), прошедших в среду, 22 марта, в Париже. "У нас есть доказательства того, что садисты из ФСБ и ФСИН применяют по отношению к ним (украинским военнопленным. - Ред.) жестокое обращение и пытки", - заявил Осечкин. Он также сообщил, что "более 40 тысяч осужденных из российских тюрем были посланы Владимиром Путиным воевать против Украины".

"Концепция ГУЛАГа" применяется в больницах и школах

В октябре 2021 года Владимир Осечкин, ранее покинувший Россию из-за преследования властей, сообщил, что в его распоряжении имеется обширный видеоархив, в котором содержатся свидетельства пыток и изнасилований заключенных в российских тюрьмах, в частности, в Саратовской туберкулезной больнице №1 ФСИН (ОТБ-1). Этот архив в 2021 году правозащитнику передал бывший заключенный Сергей Савельев, который также был вынужден укрыться от преследований российских властей за границей.

Владимир Осечкин
Владимир ОсечкинФото: Francois Mori/AP Photo/picture alliance

По словам Осечкина, "конвейер пыток" в федеральной системе исполнения наказаний в России продолжает существовать, а ФСБ использует видео, на которых зафиксированы изнасилования и пытки заключенных для того, чтобы их шантажировать и добиваться "нужных" показаний. "Я утверждаю, что пытки в местах лишения свободы в России носят системный характер, это тайный модус операнди ФСБ и ФСИН", - заявил правозащитник. Он считает, что "концепция ГУЛАГа" применяется те только в российских тюрьмах, но и "в полиции, армии, медицинских учреждениях, психбольницах и школах".

Осечкин передал правовому комитету ПАСЕ жесткий диск, на котором, по его утверждению, содержится около 115 тысячи файлов, доказывающих его слова. "Я надеюсь, что вы поможете провести расследования и призвать к ответственности высокопоставленных офицеров ФСБ и ФСИН", - сказал правозащитник. 

ФСБ пытала белорусских оппозиционеров?

Расследовать факты пыток в российских тюрьмах на международном уровне призвал и Сергей Савельев, также принявший участие в слушаниях. С 2016 по 2021 год Савельев отбывал наказание в ОТБ-1 и исполнял обязанности "помощника руководителя отдела безопасности" тюремной больницы. "Я был вынужден вести видеоархивы пыток, избиений, изнасилований и убийств, совершенных офицерами ФСИН по отношению к заключенным", - рассказал членам комитета активист. По его утверждению, за последние десять лет через пытки, применяющиеся в ОТБ-1, "прошли тысячи заключенных", которых свозили туда с разных регионов России.

Савельев, являющийся гражданином Беларуси, также сообщил, что в 2020 году представители российских секретных спецслужб "прилетали в Минск, чтобы принять участие в жестоких пытках" участников оппозиционных протестов.

Слушания правового комитета ПАСЕ о пытках и бесчеловечном обращении в местах содержания под стражей в Европе прошли в рамках подготовки соответствующего доклада и резолюции ассамблеи. Докладчик комитета, кипрский депутат от группы социалистов Константинос Ефстатиус отметил, что включит в свой доклад факты о систематических пытках в местах лишения свободы, которые были зафиксированы экспертами Комитета Совета Европы (СЕ) по предупреждению пыток в нескольких странах-членах организации. "Я включил в доклад и Россию. Хотя она уже не является членом СЕ, но решение о подготовке этой резолюции было принято до того, как она была исключена", - объяснил докладчик. Он также отметил, что принял во внимание призывы нескольких резолюций ПАСЕ продолжать следить за развитием ситуации в сфере прав человека в РФ.

Смотрите также:

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