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Паспорта "ЛНР" и РоссииФото: Alexander Reka/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Кабмин Украины одобрил наказание за получение паспорта РФ

Даниил Сотников
7 мин. назад

В правительстве предложили наказывать чиновников на срок до 15 лет за принуждение к получению паспортов РФ на оккупированных территориях.

https://www.dw.com/ru/pravitelstvo-ukrainy-odobrilo-nakazanie-za-polucenie-pasporta-rf/a-63154651

Правительство Украины согласовало законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для чиновников за принуждение к получению паспорта РФ на оккупированных Россией территориях Украины. Об этом сообщил вице-премьер страны Ирина Верещук в пятницу, 16 сентября.

Для госслужащих Украины, получивших паспорт России, законопроектом предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. За принуждение граждан Украины к получению российского паспорта предусмотрен срок от 8 до 12 лет. Столько же - за косвенное принуждение, то есть "создание условий, в которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение".

"Эти нововведения направлены против госслужащих с вражескими паспортами и против тех, кто прямо или косвенно содействует российской паспортизации. Других лиц этот законопроект не касается", - подчеркнула Верещук, добавив, что нормы нового законопроекта направлены прежде всего на "наказание организаторов вражеской паспортизации и их приспешников", в том числе граждан РФ.

"Насильственная паспортизация" на оккупированных территориях

Необходимость принятие законопроекта вице-премьер объяснила отсутствием в международном праве "адекватных норм по противодействию незаконной российской паспортизации на территории Украины".

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, оккупированных российской армией. С начала оккупации местные жители неоднократно рассказывали о принуждении со стороны российских военных к получению российских паспортов.

В июле Путин подписал еще один указ - об упрощенном порядке получения гражданства России для всех граждан Украины. До российского вторжения такой порядок распространялся только на жителей сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР".

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