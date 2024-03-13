Как ЕС может помочь похищенным Россией украинским детям

Новые санкции, рабочая группа поиска, реабилитация: что предлагают евродепутаты для помощи депортированным в Россию украинским детям. Дебаты в Европарламенте не обошлись без скандала.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину около 20 000 украинских детей были депортированы в Россию, при этом из них удалось вернуть лишь около 400. Таковы данные украинских властей, причем, только по официально зафиксированным случаям. При этом из доклада уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой (в отношении которой действует ордер на арест МУС, как и в отношении ее начальника) следует, что в 2022 году Россия депортировала из Украины более 700 000 детей. В Европарламенте в среду, 13 марта, обсудили острые проблемы, связанные с этими событиями, и способы их решения.

"План Путина - Украина без украинцев"

От имени группы крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии литовская депутат Раса Юкневичене призвала Европейский Союз осудить действия России и признать их частью политики геноцида против украинского народа. По мнению праламентариев, Брюссель должен создать специальную рабочую группу помощи Украине в поиске, возвращении и реабилитации детей и обеспечить устойчивое и солидное финансирование этого процесса. Кроме того, ЕС следует и далее поддерживать такие украинские организации, как "Голоса детей", "которые играют решающую роль в этих усилиях", заявила Юнкевичене.

"Я выросла в оккупированной советскими войсками Литве, поэтому мы знаем, что такое русификация и советизация. Детям меняют имена, изменяют их свидетельства о рождении. Их бомбят российской пропагандой и заставляют ходить на военные шествия", - сказала депутат. По ее мнению, насильственная депортация - не просто нарушение международного права, а продуманный акт культурного и национального геноцида.

"Это часть систематического уничтожения украинской нации, это план Путина: Украина без украинцев", - заявил земляк Юкневичене Пятрас Ауштрявичюс. Парламентарий призвал противостоять режиму Путина всеми средствами, например, назвать предстоящие президентские выборы в РФ нелегитимными и не признавать их результаты.

Подобное мнение высказала и представительница Германии Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel) от имени группы "зеленых". "Россия убивает родителей, похищает детей и промывает им мозги. Ее идея - уничтожить украинскую идентичность и ее будущее, а это и есть определение геноцида", - подчеркнула она, добавив, что чтобы остаться украинцами, эти дети нуждаются в помощи ЕС.

Эстонский парламентарий Яак Мэдисон напомнил о 75-й годовщине массовой депортации жителей Балтии, в основном женщин и детей. "Почти 100 000 человек были насильственно отправлены в Сибирь, и многие из них там погибли. А российская пропаганда и сегодня утверждает, что такого не было", - заявил депутат. Он назвал сегодняшние действия Москвы старой тактикой. По его мнению, единственный способ закончить войну и таким образом помочь похищенным детям - это предоставить Украине всю необходимую военную помощь.

700-страничный список претендентов на санкции

"Я пришла сюда, чтобы призвать к новым санкциям, и мы должны осознать масштабы поддерживаемой государством сети как в России, так и в Беларуси, - заявила нидерландская депутат Катарина Ринзема. - Не менее десятка государственных чиновников, которые были идентифицированы, до сих пор не попали под санкции". Она убеждена, что в отношении семей в России, которые принимают вывезенных из Украины несовершеннолетних, тоже должны быть введены штрафные меры. "Когда я, как мать, думаю обо всех насильственно депортированных детях, мое сердце плачет", - сказала Ринзема.

Представительница Финляндии Миапетра Кумпула-Натри, возглавляющая мониторинговую группу по санкциям в отношении РФ, сообщила "хорошую новость" о рабочем списке физических и юридических лиц, причастных к депортации украинских детей, который занимает 700 страниц.

Она также высказалась за создание Евросоюзом реабилитационных центров для вернувшихся из России украинских детей и их семей, "чтобы дать им более безопасное место, если такое можно найти сегодня в Украине". Кроме того, по ее мнению, официальным представителям ЕС необходимо поднимать тему выкраденных Россией украинских детей на всех международных форумах.

Дубравка Шуйца Фото: Alexis HAULOT/European Union 2024

Вице-председательница Еврокомиссии Дубравка Шуйца рассказала об инициативах, которые поддерживает ЕС, среди которых "Верните детей в Украину", спецгруппа иностранных представительств в Киеве, американская "Дети и вооруженные конфликты", а также недавно созданная Международная коалиция за возвращение украинских детей.

Она напомнила, что до сих пор санкции ЕС за депортацию детей были введены в отношении 39 лиц, но дала понять, что это не предел. "Евросоюз также полностью готов приложить все необходимые усилия, чтобы лица, виновные в преступлениях, связанных с незаконной депортацией украинских детей, были привлечены к ответственности", - заверила вице-председательница Еврокомиссии.

Скандал посреди прений

В зале заседаний в Страсбурге в качестве почетных зрителей присутствовала Валерия, которой удалось вернуться к своей семье после того, как ее насильственно вывезли в Россию, ее мама, а также представители украинских правозащитных организаций "Голоса детей" и Центр гражданских свобод. Им депутаты долго и громко аплодировали перед началом дебатов.

Украинская делегация в Европарламенте Фото: Alexis HAULOT/European Union 2024

Но даже несмотря на присутствие этой делегации, нидерландский беспартийный депутат Марсель де Грааф назвал информацию о депортации украинских детей в Россию "чистой воды пропагандой" и произнес буквально следующую тираду: "Россия приняла сотни тысяч детей из мест, где они подвергались бомбардировкам. Да, Европарламент осудил военные преступления, а МУС выдает ордера, но Украина несет ответственность за все виды контрабанды детей и органов. В России дети получают традиционное образование и воспитание. На Западе они получают трансгендерную индоктринацию, гормональные блокаторы и калечащие операции на половых органах. Запад должен прекратить разжигание войны".

Закончить тираду ему не дали, поскольку зал разразился возмущенными криками. "Потому что мы хотим положить конец распространению путинской пропаганды", - заявила быстро вышедшая на подиум Михаэла Шойдрова из Чехии. "Пожалуйста, не приходите сюда, чтобы лгать, стоя перед этой девочкой, - заявила, повысив голос, итальянка Элизабетта Гуальмини. - То, что произошло несколько секунд назад с Марселем де Граафом, - это очень, очень серьезный вопрос. Мы не можем терпеть российскую пропаганду и пропутинские фейки в этом парламенте".

Марсель де Грааф Фото: Alexis HAULOT/European Union 2024

"Это скандал и позор! Марсель де Грааф распространил пропаганду и опозорил нас. Я задаюсь вопросом, кто платит господину де Граафу за то, что он говорит такие вещи", - указала его землячка Катарина Ринзема.

"Нам напомнили, что российское вмешательство в этом парламенте реально и очевидно. Мы должны изо всех сил бороться с пропагандой российского образа жизни и дезинформацией, иначе мы потерпим горькое поражение", - сказал Пятрас Ауштрявичюс.

Ужасающей назвала реплику де Граафа вице-председательница Еврокомиссии: "Я бы подписалась под всем сказанным здесь, кроме действительно ужасного высказывания того пророссийского парня, который пытался распространять дезинформацию, фейки и пропаганду. Слушать это было отвратительно".

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