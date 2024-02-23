Военных РФ обвиняют в сексуальном насилии над детьми

Сексуальное насилие над детьми в Украине со стороны военных РФ стало темой исследования германской Kindernothilfe. Эта организация, специализирующаяся на помощи детям, требует привлечь к ответственности виновных.

Во время войны против Украины российские военные используют в качестве тактики сексуальное насилие (в правозащитной среде также применяется термин "сексуализированное насилие". - Ред.) над детьми. Об этом говорится в исследовании "Дать детям возможность об этом говорить", обнародованном в Берлине в среду, 21 февраля, немецкой гуманитарной и правозащитной организацией Kindernothilfe. Публикация результатов исследования посвящена второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

Согласно исследованию, начиная с февраля 2022 года, в Украине было задокументировано уже 13 случаев сексуального насилия в отношении детей со стороны российских военных. Речь идет, однако, только о тех случаях, которые уже расследуются, говорится в исследовании. Самому младшему ребенку, ставшему жертвой сексуального насилия со стороны военных РФ, было всего четыре года.

Сексуальное насилие как тактика во время войны

"Глубоко отвратительно и недопустимо, что невинные дети используются как орудие в войне. То, что используется такая варварская тактика, - позор для человечества. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил генеральный директор Kindernothilfe Карстен Монтаг (Carsten Montag).

Карстен Монтаг обратил внимание на то, что сексуальное насилие против гражданского населения часто является целенаправленной тактикой, используемой военными. В исследовании авторы приводят теорию ученых, работающих в Джорджтаунском институте женщин, мира и безопасности, согласно которой, у российской армии нет четких инструкций запрета сексуального насилия против гражданских лиц.

Они отмечают, что эта тактика используется в Украине, чтобы терроризировать и подчинить украинское население. Кроме того, они подчеркивают, что "российские войска также использовали сексуальное насилие как военную тактику в прошлых вооруженных конфликтах".

Задокументированные случаи сексуального насилия - верхушка айсберга

Авторы исследования, основанного на интервью с учеными, работниками неправительственных организаций и государственных учреждений, предполагают, что количество незарегистрированных случаев сексуального насилия над детьми чрезвычайно высоко, поскольку не хватает данных с украинских прифронтовых территорий, а также из оккупированных Россией районов. Родители и дети на освобожденных украинской армией территориях также редко сообщают о случаях насилия, поскольку боятся стигматизации и того, что российские солдаты могут вернуться.

Также случаи сексуального насилия часто не регистрируются из-за того, что пострадавшие дети не знают, что испытали его или обвиняют в этом себя самих. Еще одной причиной замалчивания, по словам экспертов, является отсутствие доверия к государственным институтам, недостаточная чувствительность со стороны следователей, несоответствующие меры защиты потерпевших и отсутствие государственных компенсаций. Все это усложняет расследование и уголовные производства.

"Вероятно, основную массу случаев (сексуального насилия. - Ред.) мы увидим уже после окончания войны. Коллеги из других стран говорили нам, что все еще получают новые показания - 20-30 лет после завершения конфликта", - сказала во время презентации исследования заместитель директора ОО "Дівчата" Дарья Чекалова. Она добавила, что необходимо повышать уровень осознания проблемы ради ее дестигматизации.

Жертвы сексуального насилия нуждаются в помощи

Авторы исследования приветствуют недавно созданный департамент Офиса генпрокурора Украины по рассмотрению дел о сексуальном насилии, связанных с конфликтом, и новые методы расследования в рамках "подхода, ориентированного на пострадавших". "Это смелые шаги в правильном направлении, но их следует использовать не только для конфликта, но и для общих случаев сексуального насилия", - сказала на пресс-конференции автор исследования Юдит Штрик (Judith Striek).

Относительно общего количества случаев сексуального насилия в отношении детей, специалисты организации указали цифры, зафиксированные Офисом генерального прокурора Украины в 2023 году - 915 случаев. Однако и здесь эксперты предполагают, что проблема на самом деле намного масштабнее, ведь большое количество случаев не регистрируется.

Генеральный директор Kindernothilfe Карстен Монтаг призвал расширить и сделать более доступными инициативы и службы поддержки типа центров защиты детей, которые уже работают в Украине. Это, по его мнению, поможет оградить детей от дальнейших преступлений. "Существует также неотложная потребность в большем количестве подготовленных психотерапевтов, специализирующихся на лечении военных травм", - сказал Монтаг.

С приближением конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июне этого года, Kindernothilfe призывает уделять больше внимания перспективам пострадавших детей. "Для того, чтобы восстановление Украины было успешным, необходимо не только инвестировать в инфраструктуру и экономику. Будущие поколения должны быть наделены полномочиями и их голоса должны быть услышаны", - подчеркнул гендиректор благотворительной организации.

Организация Kindernothilfe уже 65 лет борется за права детей по всему миру. В Европе Kindernothilfe представлена в Германии, Люксембурге, Австрии и Швейцарии. После полномасштабного вторжения Kindernothilfe при поддержке Alliance Development Helps начала поддерживать беженцев из Украины, распределяя сначала гуманитарную помощь в Молдове и Румынии, а с осени 2022 года и в самой Украине. Всего в 2022 и 2023 годах 12 проектов организации охватили около 22 тысяч детей и их семьи в Украине.

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