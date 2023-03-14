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Бровары после ухода российских войск, апрель 2022 годаФото: Kostiantyn Honcharov/DW
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Киев обвинил солдат РФ в сексуальном насилии над 4-летней

Даниил Сотников
24 мин. назад

По данным прокуратуры Украины, двое российских военнослужащих, угрожая оружием, изнасиловали женщину и глумились над ее четырехлетней дочерью.

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Прокуратура Украины обвинила двух российских военнослужащих в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери, сообщило во вторник, 14 марта, агентство Reuters со ссылкой на документы прокуратуры. По данным следствия, 13 марта 2022 года в Броварах Киевской области пьяные российские военные "ворвались во двор дома, где проживала молодая семья", избили мужчину, а затем под дулом пистолета изнасиловали его жену. После этого один из солдат, перед тем как подвергнуть четырехлетнюю девочку насилию, сказал ей, что "сделает ее женщиной" , утверждается в документах прокуратуры.

По данным украинской стороны, оба обвиняемых были снайперами в возрасте 32 и 28 лет. Старший из них, как утверждает прокуратура, погиб, а младший вернулся в Россию. Его имя Евгений Чернокнижный, сообщили Reuters в прокуратуре. Агентство нашло его номер в онлайн-базах данных. На телефонный звонок журналиста Reuters ответил человек, который назвался братом Чернокнижного. "Он умер. Вы никак не можете связаться с ним", - ответил, плача, мужчина, пишет Reuters. Оренбургское издание Orenday в апреле прошлого года сообщало о смерти 27-летнего снайпера Евгения Чернокнижного.

Сексуализированное насилие в качестве преднамеренной тактики

После нападения на семью российские военные ворвались в соседний дом, где, как значится в материалах следствия, избили и изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю девушку. В другом месте, где проживали несколько семей, солдаты загнали всех на кухню и изнасиловали группой 15-летнюю девушку и ее мать, говорится в документах. Все жертвы выжили, им оказывают психологическую и медицинскую помощь, пишет Reuters.

Согласно документам украинской прокуратуры, эти инциденты входят в серию изнасилований, совершенных в Броварском районе в марте 2022 года военнослужащими российской 15-й отдельной мотострелковой бригады. Эта войсковая часть была сформирована для участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН, ОБСЕ, ШОС и СНГ.

Украинская сторона утверждает, что российские солдаты вошли в Бровары через несколько дней после неудачной попытки захватить Киев. В городе они мародерствовали и применяли к его жителям сексуализированное насилие в качестве преднамеренной тактики запугивания населения, говорится в документах.

Министерство обороны России на запрос агентства Reuters о комментариях не ответило. Телефонные номера 15-й отдельной мотострелковой бригады РФ не работали. Два офицера Самарского гарнизона, в состав которого входит бригада, не смогли предоставить контакты подразделения, а один из них сообщил агентству, что эти контакты засекречены.

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