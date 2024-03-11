Медуза: РФ создала систему "перевоспитания" украинских детей

Методички для учителей, цифровая слежка и планы создать "министерство сирот" - с помощью этих мер в РФ хотят "перевоспитать" детей, похищенных из Украины.

Российские власти с начала войны создают методическую базу по "перевоспитанию" насильно вывезенных из Украины детей, а также установили за ними цифровую слежку. Об этом говорится в расследовании "Медузы" , опубликованном в понедельник, 11 марта.

Согласно документам министерства просвещения РФ, с которыми ознакомилось издание, начинать "перевоспитывать" несовершеннолетних украинцев предлагается сразу с момента их вывоза из страны - так, в методичках советуют прямо говорить детям, что их родители умерли, и внушать им мысль, что на родину они больше не вернутся. Идеологическая обработка должна продолжаться вплоть до выпускного, в итоге, по замыслу российских властей, у депортированных детей должна "сформироваться российская идентичность".

Власти РФ боятся украинских детей

При этом чиновники Минпросвещения уделяют столько внимания "перевоспитанию" украинских детей, потому что по-настоящему их боятся, пишет "Медуза" со ссылкой на источник в министерстве.

"В разговорчиках у нас витает, что украинские дети - потенциальные террористы. Мы же не дебилы - и понимаем, что Россия не приходила в Украину "с миром и добром". И что дети, которых оттуда вывезли во враждебную среду, могут начать противодействовать. Может быть, при поддержке своей украинской родни… За кулисами у нас рассуждают именно так, даже на уровне руководства", - приводит слова источника издание.

Кроме того, вскоре после российского вторжения по указу Владимира Путина в структуре Минпросвещения был создан Федеральный подростковый центр, который координирует значительную часть идеологической работы с подростками вне школ, в том числе на оккупированных территориях Украины. Центр, в котором проводятся "патриотические семинары" и военно-спортивные игры, создавался "специально под украинских детей", чтобы "стереть их украинское прошлое", рассказали собеседники "Медузы".

Массовое усыновление украинских детей

Журналисты также изучили отчеты Минпросвещения "по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", за три квартала 2023 года и обнаружили свидетельства массовой программы по усыновлению. При этом уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, на арест которой был выдан ордер Международного уголовного суда в Гааге, ранее утверждала, что россияне не могут усыновить ребенка с оккупированных территорий Украины - якобы детей можно только брать под опеку, чтобы потом была возможность вернуть ребенка родным.

Слежка за украинскими детьми

По данным "Медузы", Минпросвещения также отслеживает судьбу усыновленных украинских детей, в том числе создавая отчеты в случае их гибели. Согласно этим документам, в первом полугодии 2023 года умерли пятеро детей из оккупированной части Херсонской и Луганской областей. Один из детей совершил самоубийство, причины которого в документах не уточняются.

Помимо этого, власти РФ отслеживают поведение подростков в социальных сетях с помощью совместного проекта Минпросвещения и Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ). По словам сотрудников Минпросвещения, он позволяет деанонимизировать пользователей и "выявлять активистов сопротивления, противников российской власти".

"Это Большой брат для подростков", который с помощью нейросетей составляет на каждого ребенка "профиль рисков: суицид, терроризм, экстремизм - и сигнализирует об этом оператору", - пояснил источник издания.

Планы создать "министерство сирот"

В расследовании "Медузы" также говорится о намерениях Минпросвещения создать новую федеральную структуру "для поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот", которую в межведомственной переписке называют "министерством".

Как рассказали собеседники издания, "министерство сирот" может возглавить бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая запомнилась на этом посту ультраконсервативными заявлениями. По мнению собеседников "Медузы", цель новой инициативы - чтобы "под Кузнецову" перешли "все украинские дети".

По данным Киева, за время войны власти РФ могли насильно вывезти из Украины около 20 тысяч детей. Точное число депортированных детей неизвестно.

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