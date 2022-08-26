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Российские школьники во время приема в пионеры на Красной площади в Москве (22 мая)
Российские школьники во время приема в пионеры на Красной площади в Москве (22 мая)Фото: Sergei Karpukhin/Tass/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

СМИ: Школьникам в РФ расскажут о "защите населения Донбасса"

Екатерина Венкина
39 мин. назад

Минпросвещения РФ потратило 22 млн рублей на методички по патриотическому воспитанию в школах, сообщили "Важные истории".

https://www.dw.com/ru/smi-skolnikam-v-rf-rasskazut-po-metodickam-o-zasite-naselenia-donbassa/a-62942078

В российских школах с 1 сентября появится дополнительное еженедельное занятие - "Разговоры о важном". На уроках, по замыслу Минпросвещения, предполагается "защищать" российское общество от "деструктивного информационно-психологического воздействия" и укреплять "традиционные российские духовно-нравственные ценности". Как сообщило в пятницу, 26 августа, интернет-издание "Важные истории", на разработку интерактивных материалов Минпросвещения уже потратило 22 млн рублей (366 тыс евро).

В материалах, в частности, указывается, что необходима "защита населения Донбасса, подвергавшегося издевательствам и притеснению со стороны киевского режима", что "жители "ДНР" и "ЛНР" - русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию", а "российские военные - герои".

Вводится должность советника директора по воспитательной работе

Специально для "Разговоров о важном" в каждой школе введут новую должность - советник директора по воспитательной работе, он будет взаимодействовать со школьниками и педагогическим составом.

"Не считаю элементы патриотического воспитания сами по себе чем-то плохим. Любить родину - это неплохо и не стыдно. Но когда я увидела эти методички, у меня они вызвали какое-то отторжение на физическом уровне", - отметила в беседе с изданием учительница одной из московских школ.

Видеоконференция с Симоньян и Захаровой

Ранее, 11 марта, для подготовки к занятиям преподавателей московских школ пригласили на видеоконференцию главы канала RT Маргариты Симоньян и представительницы МИД РФ Марии Захаровой. Симоньян в ходе мероприятия заявила, что у учителей может быть свое мнение по поводу Украины и президента РФ Владимира Путина, но поскольку преподаватели, по ее словам, работают в государственных школах, они должны защищать интересы государства.

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