ООН обвинила Россию в насилии и похищении детей

Комитет ООН по правам ребенка обвинил Россию в убийствах, насильной депортации и похищении украинских детей. в четверг, 8 февраля. В представленном в четверг, 8 февраля, в Женеве докладе организации отмечается, что сотни несовершеннолетних были ранены и убиты в результате неизбирательных российских военных ударов по территории Украины.

Кроме того, комитет выразил обеспокоенность из-за сообщений о сексуальном насилии над детьми в оккупированных регионах Украины со стороны российских военных и сотрудников правоохранительных органов. Россию призвали защитить детей любой ценой и потребовали от нее предоставить информацию о точном количестве похищенных детей и их нахождении.

Депортация украинских детей в Россию

По данным правительства Украины, Россия насильно похитила или депортировала тысячи детей с оккупированных территорий страны. Международная комиссия по расследованию событий в Украине, созданная Советом по правам человека ООН, заявила, что эвакуация детей стороной в вооруженном конфликте запрещена международным правом.

Владимир Путин участвует в саммите G-20 в онлайн-формате, так как не смог приехать на него из-за ордера на арест, август 2023 Фото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

"Перемещения детей не были оправданы безопасностью или медицинскими причинами. Нет никаких указаний на то, что детям было невозможно разрешить переселиться на территорию, находящуюся под контролем украинского правительства. Нет также свидетельств того, что российские власти пытались установить контакт с родственниками детей или с украинскими властями", - говорится в заявлении комиссии.

Ордер на арест Владимира Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Причиной для выдачи ордера послужила незаконная депортация детей с оккупированных территорий Украины в Россию. По разным оценкам, на ноябрь 2022 года из Украины в Россию вывезли от 300 до 705 тысяч детей.

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