Как живут украинские дети в РФ и как Украина их возвращает

Известно о, как минимум, 400 депортированных украинских детях, которые были устроены в российские семьи. Как они там живут и как Украина их возвращает - в статье DW.

14-летний Константин жил в селе Казацкое в Херсонской области вместе со старшими сестрами и отцом, который из-за болезни нуждался в постоянном уходе. Российская армия оккупировала село в самом начале полномасштабного вторжения в Украину в конце февраля 2022 года. Когда подросток вышел из дома за гуманитарной помощью, его родные эвакуировались в Новую Каховку. Она была также оккупирована, но в ней не было активных боевых действий. "Я вернулся домой, а семьи уже нет", - рассказывает Костя в интервью DW. "Видимо, в автобусе не было места", - пытается понять и оправдать своих родных юноша.

Следующие несколько месяцев он жил один. "Они не могли приехать и забрать меня. Не знаю, почему. Я был немного расстроен из-за этого", - признается Костя. Летом представители оккупационной администрации предложили ему поехать в лагерь в российском Геленджике. Он поехал и после окончания десятидневной смены вернулся домой. Через два месяца ему снова предложили поехать в российский лагерь, теперь в Анапе. "Это была эвакуация", - считает Костя. Вскоре украинская армия освободила часть Херсона, в том числе и село, где жил юноша. Когда закончилась смена в лагере, детей расселили по местам компактного проживания для беженцев из Украины.

Так Костя оказался среди 19,5 тысяч детей, которых, по данным украинских властей, незаконно депортировали в Россию и на оккупированные РФ территории. Как пояснила DW уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук, эта официальная цифра включает даже тех детей, которые выехали в РФ вместе с родителями. Ведь российская армия создала условия, при которых семьи были вынуждены пойти на этот шаг, отмечает Герасимчук.

Новая семья в России

Когда Костя жил в гостинице для беженцев в Анапе, к нему пришли представители российских органов опеки. По словам парня, они сказали, что заберут его в приют, если кто-то из родных не приедет за ним. Но у Кости не было связи со своей семьей. В конце концов, ему удалось созвониться с сестрой. "Я говорю ей: делайте что-нибудь, уберите меня отсюда", - вспоминает юноша. Но сестра не смогла приехать, потому что была несовершеннолетней.

Вскоре сотрудница органов опеки сказала, что нашла для Кости приемных родителей в пригороде Анапы. Юноша не хотел другой семьи, но, в конце концов, согласился поехать к ней. "Семья добрая попалась, - рассказывает Костя. - Я никогда не видел таких веселых родителей". Приемные родители - украинцы из Донецка. После оккупации в 2014 году они переехали в Россию и, вероятно, получили российское гражданство. "О себе они говорили, что они украинцы. У них висел флаг и герб Украины. Ну, и российский герб тоже стоял, потому что они все-таки в России находятся", - рассказывает Костя. Он стал их третьим приемным ребенком. Юноша пошел в новую школу, где, по его словам, его приняли нормально. "Хотя один одноклассник назвал меня хохлом", - добавляет Костя.

Ребенок в окне поезда Фото: Anatolii Stepanov/AFP

По данным уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, в российские семьи уже устроили ориентировочно 400 депортированных украинских детей. Все они были переданы в семьи для усыновления, заявил Лубинец в интервью DW. Публично известно лишь о нескольких таких случаях, самый известный - о девочке, вывезенной из херсонского приюта. В прошлом году журналисты выяснили, что ее удочерил депутат российской Госдумы Сергей Миронов вместе с супругой.

Украинская неправительственная организация "Региональный центр прав человека" по открытым источникам установила местонахождение 378 украинских детей, депортированных в РФ и устроенных в российские семьи. В то же время правозащитники не нашли судебных решений об усыновлении на имена их приемных родителей. "Если нет судебного решения - усыновления не было", - говорит эксперт организации Екатерина Рашевская и добавляет, что россияне могут скрывать эти решения. В отличие от ребенка под опекой, усыновленный ребенок приравнивается к кровному, объясняет эксперт. "Родители могут изменить его имя, фамилию, отчество, место рождения и дату рождения в пределах шести месяцев. Потом мы такого ребенка не найдем. Особенно если он маленький и пройдет длительное время", - в интервью DW отмечает Рашевская.

Российские опекуны украинских детей: кто они

Правозащитники "Регионального центра прав человека" установили имена 69 приемных родителей. По данным организации, почти все семьи являются ресурсными, то есть уже воспитывают нескольких приемных детей. "По профессии среди них больше всего учителей, - комментирует Рашевская. - Также есть военные и бывшие военные, участвовавшие в чеченских войнах. Есть те, кто работают в культурной сфере, и религиозные деятели. Среди приемных родителей также много активистов и представителей благотворительных фондов.

DW поговорила с одним из российских опекунов - Владимиром из Подмосковья (имя изменено. - Ред.). Его семья воспитывает украинского юношу Максима (имя изменено. - Ред.), которого вместе с другими сиротами вывезли из самопровозглашенной "ДНР" в Курск за два дня до начала полномасштабного российского вторжения. Представители органов опеки обратились к семье Владимира как к ресурсной. По словам мужчины, семья согласилась принять парня, узнав, что у него нет родителей, а родная сестра не может взять брата под опеку.

Ребенок в центре для беженцев в Запорожье Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Сначала Максим надеялся вернуться к привычной для него жизни в интернате. Когда он понял, что это невозможно, решил остаться в приемной семье, рассказывает Владимир. Максиму выдали гражданство РФ, чтобы, как утверждает опекун, ребенок смог получить бесплатную медицинскую помощь. Еще в мае 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, упростивший получение российского гражданства для украинских детей, чтобы россияне могли брать их в свои семьи.

Владимир утверждает, что его семья выступает против российской агрессии в Украине. Он говорит, что сначала Максим негативно высказывался об Украине и украинцах и желал вернуться в Донецк после достижения совершеннолетия. Опекун, по его словам, объяснял Максиму, что это Россия напала на Украину, а не наоборот. "Мы всегда подчеркиваем достоинство украинской нации и ее право на самостоятельность. Нашу позицию знают все наши дети, и он тоже", - уверяет мужчина.

Кто несет ответственность за депортацию

По информации украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, в российских семьях депортированные дети сталкиваются с перевоспитанием. "Им говорят: "Ты - россиянин. Ты используешь русский язык. Ты забываешь все, что было раньше, и начинаешь новую жизнь. Идешь в школу, получаешь новые, российские, документы. Воспитываешься настоящим россиянином. И ты должен быть благодарен за то, что мы спасли тебя", - рассказывает Лубинец.

Лубинец указывает на нарушения прав украинских детей, устроенных в российские семьи, в частности, права на свободу перемещения и использование родного языка. "Базовые права украинских детей были нарушены Российской Федерацией. В частности, они были нарушены и российскими семьями, которые их взяли или во временную опеку или под усыновление. Для меня нет юридической разницы - права украинского ребенка были нарушены РФ и гражданами РФ ", - убежден Лубинец.

Ребенок на фоне разрушенного в ходе войны дома Фото: MDR

В то же время российский опекун Владимир говорит, что не боится ответственности за то, что взял украинского ребенка под опеку. "Если международный суд признает, что я виноват - я готов понести ответственность, но моя совесть чиста, потому что у меня не было провоенных, агрессивных мотивов. С самого начала то, что там происходит, было болью. Мы просто хотели помочь ребенку в его жизненной ситуации", - говорит мужчина.

Эксперт "Регионального центра прав человека" Екатерина Рашевская говорит, что устройство украинских детей в российские семьи является преступлением, ведь ООН запрещает усыновление детей одной из сторон конфликта другой. "Другая часть норм касается воспитания - оно должно осуществляться представителем той же культурной и этнической группы, к которой относится ребенок, - объясняет эксперт. - Само усыновление, наиболее вероятно, будет квалифицировано как геноцид. Потому что насильственная передача детей из одной группы в другую является геноцидом".

Тем не менее она не настаивает на том, что опекуны виновны. "Мы начинаем вести счет ответственных от попечительских советов. Они реализуют политику Львовой-Беловой и Путина - поскорее раздать этих детей", - рассказывает Рашевская. Ответственными она считает также российских губернаторов, которые, по ее данным, разработали систему поощрения семей, взявших украинских детей, детских омбудсменов на оккупированных РФ территориях и, наконец, самого президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марию Львову-Белову, в отношении которых Международный уголовный суд (МУС) уже выдал ордера на арест по делу о депортации украинских детей. "А также - партию "Единая Россия" с рядом депутатов, - добавляет Рашевская. - Особенно их вице-спикера Госдумы РФ, бывшую уполномоченную по правам ребенка Анну Кузнецову, которая инициировала законодательные изменения для упрощения опеки и усыновления".

Возвращение детей в Украину

В новой семье в пригороде Анапы Костя из Херсонской области не провел и месяца. С ним связалась сестра, которой на тот момент уже исполнилось 18 лет, и предложила ему вернуться в Украину. Костя сначала отказался, ведь, по его словам, уже привык к приемным родителям. "Потом я проснулся и пишу ей: "Едь". А она уже была в дороге. Тогда я снова передумал. И так несколько раз, - вспоминает парень. - Я колебался, потому что нас запугивали. Я думал, что приеду в Украину - а здесь нет еды, ничего. А в России, говорили, у меня все будет". О возвращении Костя также совещался с приемными родителями. "Они говорили: "Решение за тобой". Но советовали остаться. Предлагали, чтобы, наоборот, вся моя семья переехала в Россию", - рассказывает парень. В конце концов, он решил вернуться в Украину, потому что хотел увидеть своих родных, которые переехали из Херсона в Чернигов.

"Когда на границе я увидел украинский флаг и герб, то сразу почувствовал, что вернулся в свою страну, - вспоминает Костя. - Сразу улыбка, облегчение. Потому что в России я чувствовал себя, будто с гирей на сердце". В Киеве юношу поселили в гостиницу от Save Ukraine - неправительственной организации, которая помогает с возвращением депортированных украинских детей. Следующие несколько месяцев Костя провел с родными. Однако ни тяжело больной отец, ни сестры не могут заботиться о парне. Он воспринял это с пониманием и вернулся в отель от Save Ukraine.

Недавно для Кости нашли новую приемную семью в Полтаве. Он уже переехал туда и, по словам благотворителей, адаптировался. Несмотря на сложную дорогу и невозможность жить с родными, в разговоре с DW юноша рассказал, что не жалеет о своем возвращении в Украину.

Как возвращать депортированных детей

По официальным данным Украины, из 19,5 тысяч депортированных украинских детей сейчас вернули почти 390. Возвращение ребенка происходит при участии нескольких сторон, схема возвращения не раскрывается, чтобы воспользоваться ею в будущем. Не все из них были устроены в российские семьи. Публично известно, как минимум, о трех детях, возвращенных из семей.

Госслужащие и правозащитники, вовлеченные в процесс возвращения, говорят, что устроенных в семьи в РФ возвращать сложнее всего. "Еще сложнее с полными сиротами. Когда есть родители или кровные родные в Украине, они могут поехать за детьми. Но когда их нет, это невозможно", - комментирует DW Екатерина Бобровская, адвокат 18-летнего Богдана Ермохина, которого удалось вернуть из российской семьи в прошлом году. Еще один парень, над возвращением которого работала Бобровская, сбежал из приемной семьи в РФ, поскольку не имел опекунов в Украине, которые могли бы его забрать.

Ребенок выглядывает из окна дома в прифронтовой полосе Фото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Российский опекун Владимир, взявший в семью донецкого юношу Максима, осуждает вывоз в РФ украинских детей, у которых есть родственники на родине. В то же время переезд на подконтрольную Украине территорию его приемного сына Максима он называет "очень непростым вопросом". "Что будет с его психикой? Он жил в интернате (в оккупированном Донецке. - Ред.), семьи не видел, - рассуждает мужчина. - Им там промывали мозги, что Украина - это враги...".

Беспрепятственное возвращение украинских детей из российских семей станет возможным только после окончания войны, которая может длиться годами, предполагает эксперт "Регионального центра прав человека" Екатерина Рашевская. В таком случае, по ее мнению, изъятие ребенка из российской семьи и устройство его в украинский детский дом для поиска новой семьи может быть травматичным для этого ребенка. "А вдруг он уже настолько сильно любит ту семью, что совершенно не хочет новой?", - рассуждает Рашевская. Она считает, что Украина должна разработать систему возвращения таких детей: "Например, эти российские семьи будут выезжать либо на территорию Украины, либо на территорию третьего государства. И будут обязаны обеспечить этим детям украинское образование, воспитывать их не как россиян, а как украинцев. Но дети останутся у них".

Глава неправительственной организации Save Ukraine Николай Кулеба считает, что Украина должна вернуть всех детей из российских семей. "Изымать из российской семьи, привозить в Украину и рассказывать правду. Потому что ребенка поместили в эту семью обманным путем", - говорит Кулеба и одновременно соглашается, что этот вопрос дискуссионный. "Для нас как для государства факт остается фактом, что это украинский ребенок", - в свою очередь напоминает украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он считает, что решение о том, где останется жить такой ребенок, должны принимать его родные или, если их нет, украинские государственные органы. "Если человеку 18 лет, для нас будет достаточно услышать: "Меня все устраивает, я считаю себя гражданином РФ и останусь здесь". Это свободный выбор совершеннолетнего человека. Но я знаю, что многие совершеннолетние скажут, что они хотят вернуться в Украину", - добавляет Лубинец.

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