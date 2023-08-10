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Более 19 000 украинских детей депортированы в Россию

Роман Сулима
7 мин. назад

Международная гуманитарная организация "Детские деревни - SOS" назвала общее число украинских детей, которые были депортированы в Россию с февраля 2022 года.

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Украинка обнимает сына, которого удалось вернуть из России в Украину
Еще одного ребенка удалось вернуть из России в УкраинуФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Более 19 000 украинских детей были разлучены со своими родителями за время российского вторжения в Украину и депортированы в Россию, заявил в четверг, 10 августа, в Мюнхене глава украинского отделения международной гуманитарной организации "Детские деревни - SOS" (SOS-Kinderdörfer) Сергей Лукашов. "Это военное преступление и, согласно международному праву, часть геноцида", - подчеркнул он.

По словам Лукашова, в ходе войны украинских детей разлучали с родителями разными способами. "Вначале многие были отрезаны быстро наступающей линией фронта и внезапно оказались одни на оккупированной территории. Дети часто вывозились оккупантами в другие регионы и в Россию", - рассказал он. - Позже захватчики стали действовать более изощренно, предлагая, в частности, нуждающимся семьям вывезти детей на несколько недель в лагерь отдыха. Но потом дети не возвращались. Или родителей задерживали на границе при попытке выехать с оккупированной территории, а детей отбирали". 

Сделать все возможное, чтобы вернуть детей

Организация "Детские деревни - SOS" принимает прямое участие в репатриации. На сегодняшний день в Украину возвращено 385 депортированных мальчиков и девочек, 84 из них - благодаря усилиям организации и их партнеров, отметил Лукашов.

Часто за поддержкой обращаются не только родители, но и сами подростки, например, через социальные сети. "Мы вместе с ними планируем маршрут, помогаем материально, подсказываем, какие формулировки и аргументы использовать при общении с властями и на пограничных пунктах", - сказал глава украинского отделения "Детские деревни - SOS".

Что с детьми происходит в России

В России дети попадают в детские дома, больницы или приемные семьи, и многие из них уже через некоторое время получают российские паспорта. По словам Лукашова, дети часто жалуются на "промывание мозгов": им говорят, что их родители и Украина отвергли их и что их будут преследовать, если они вернутся, на них оказывают давление. Кроме того, даже если детей удается вернуть домой, проблемы зачастую не заканчиваются. "Некоторые из них в течение девяти месяцев подвергались воздействию пропаганды, и это накладывает свой отпечаток", - посетовал представитель гуманитарной организации.

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